В Россию едет "третий лидер" Китая: что известно

На следующей неделе Россию посетит главный китайский депутат Ли Чжаньшу. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – это будет первый визит наиболее высокопоставленного представителя китайских властей. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Синьхуа".

Ли Чжаньшу (фото из открытых источников)

Известно,что депутат Ли Чжаньшу, которого еще называют "третьим лидером", возглавляет постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Он приедет в Россию с официальным визитом.

Кроме того, известно, что китайский политик примет участие в Восточном экономическом форуме. Его визит будет частью политического турне в рамках которого он посетит Монголию, Непал и Южную Корею.

Следует отметить, что лидер Китая Си Цзиньпин не покидал свою страну с начала пандемии 2019 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о союзе Китая и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал союз Москвы с Пекином "защитой международного права". И это – на фоне войны РФ, которая продолжается против Украины. При этом в Китае фактически уклонились от призыва президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином. По мнению украинского лидера, Китай на сегодняшний день – единственная страна, которая имеет рычаги влияния на российское руководство и может убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, позиция Китая по поводу событий очевидна и закономерна. И базируется она исключительно на отношениях Украины и США. При этом, отмечает он, по факту Китай придерживается нейтралитета по поводу российско-украинской войны.

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