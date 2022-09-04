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В Россию едет "третий лидер" Китая: что известно

Китайский депутат Ли Чжаньшу посетит Россию на следующей неделе

сегодня, 22:59
Автор:

Лиля Воробьева
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На следующей неделе Россию посетит главный китайский депутат Ли Чжаньшу. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – это будет первый визит наиболее высокопоставленного представителя китайских властей. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Синьхуа".

В Россию едет "третий лидер" Китая: что известно

Ли Чжаньшу (фото из открытых источников)

Известно,что депутат Ли Чжаньшу, которого еще называют "третьим лидером", возглавляет постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Он приедет в Россию с официальным визитом.

 Кроме того, известно, что китайский политик примет участие в Восточном экономическом форуме. Его визит будет частью политического турне в рамках которого он посетит Монголию, Непал и Южную Корею.

 Следует отметить, что лидер Китая Си Цзиньпин не покидал свою страну с начала пандемии 2019 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о союзе Китая и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал союз Москвы с Пекином "защитой международного права". И это – на фоне войны РФ, которая продолжается против Украины. При этом в Китае фактически уклонились от призыва президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином. По мнению украинского лидера, Китай на сегодняшний день – единственная страна, которая имеет рычаги влияния на российское руководство и может убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, позиция Китая по поводу событий очевидна и закономерна. И базируется она исключительно на отношениях Украины и США. При этом, отмечает он, по факту Китай придерживается нейтралитета по поводу российско-украинской войны.



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Источник: https://english.news.cn/20220904/811c6174bf0c438f9027968a77478ef7/c.html
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