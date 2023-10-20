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В США выяснили, чем Китай вооружает Россию для войны против Украины

Пентагон выяснил, что в закупках участвуют, как частные, так и государственные предприятия Китая

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Только в период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более 12 миллионов долларов. И это еще не все, Пекин, который якобы занимает нейтральную позицию по войне в Украине, массово продавал Москве стрелковое оружие и товары двойного назначения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе Минобороны США о Китае.

В США выяснили, чем Китай вооружает Россию для войны против Украины

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что все эти товары российская армия активно использовала для поддержания войны в Украине. В частности, китайские беспилотники активно применялись в войне для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов, в том числе и мирным городам Украины.


Установлено, что в закупках участвовали, как частные, так и государственные компании Китая, поэтому китайской руководство хорошо в курсе такой торговли со страной-агрессором.

По той информации, которую удалось добыть Пентагону, Россия больше всего закупала небольшие дроны и беспилотники двойного назначения.

Читайте также на портале "Комментарии" - путинский визит в Китай, ставший первым его зарубежным визитом за пределы постсоветского пространства после выдачи в марте международного ордера на арест этого военного преступника, вызвал критику со стороны Госдепа США. Там заявили, что Китай фактически предоставил Путину площадку для российской пропаганды о войне в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" явные и нет итоги этого китайского путешествия российского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин – чем может быть недоволен Пекин.




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Источник: https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF?fbclid=IwAR36JmC2QMfyCTpN5V4hLu8jFjdbIQMdXQhWOHJKjYLRr8TJc8x7JtMdoUY
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