В США выяснили, чем Китай вооружает Россию для войны против Украины

Только в период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более 12 миллионов долларов. И это еще не все, Пекин, который якобы занимает нейтральную позицию по войне в Украине, массово продавал Москве стрелковое оружие и товары двойного назначения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе Минобороны США о Китае.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что все эти товары российская армия активно использовала для поддержания войны в Украине. В частности, китайские беспилотники активно применялись в войне для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов, в том числе и мирным городам Украины.

Установлено, что в закупках участвовали, как частные, так и государственные компании Китая, поэтому китайской руководство хорошо в курсе такой торговли со страной-агрессором.

По той информации, которую удалось добыть Пентагону, Россия больше всего закупала небольшие дроны и беспилотники двойного назначения.

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