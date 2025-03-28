В Тайване скандал из-за разоблачения китайских шпионов: куда они пробрались

Шпионская деятельность Китая в Тайване вышла на новый уровень, заявляют аналитики и чиновники. Доказательством этого стали приговоры, вынесенные трем военным, которые охраняли президентский офис и передавали секретную информацию китайским агентам.

Тайвань

Известно, что на этой неделе троих бывших военных, служивших в батальоне охраны президентского офиса, а также одного солдата из подразделения информационной войны, приговорили к семи годам заключения.

"Президентский офис должен быть самым защищенным местом, но даже здесь случаются подобные инциденты. Это свидетельствует о серьезности китайского влияния в Тайване", — отметил Чжун Чжи-тун, исследователь из Института оборонных и исследований безопасности, финансируемый правительством.

Эти случаи вкладываются в более широкую стратегию Пекина, направленную на подрыв обороноспособности Тайваня как военными, так и психологическими методами. Кроме регулярных учений вблизи острова, китайские спецслужбы активно работают над сбором разведданных о Тайбэе.

В частности, по данным прокуратуры, солдаты Лай Чун-ю и Чэнь Вэнь-хао были завербованы китайскими агентами через тайваньца Хуан Цунь-и, обвиняемого в посредничестве между военными и Пекином. Хуан бежал в Китай до своего ареста.

Лай, служивший в 211-м батальоне военной полиции, ответственном за охрану президентского офиса, и Чэнь, работавший в командовании информационных и телекоммуникационных технологий, фотографировали секретные военные документы. Лай передавал эти материалы Хуану или непосредственно китайским агентам.

После освобождения Лая в 2023 году двое других солдат – Ли Ю-эр и Линь Ю-кай – продолжили снимать секретные документы и передавать их Китаю.

По информации суда, военные получали от 8 000 до 20 000 долларов США за период с 2022 по 2024 год.

Хотя информация, которую передавали военные, не имела грифа "секретно", она содержала не подлежащие разглашению документы президентского офиса. Поэтому обвиняемые не получили максимальное наказание за шпионаж.

Все четверо были признаны виновными в коррупции за получение взяток, а Лай и Чэнь также получили дополнительные восемь месяцев лишения свободы за нарушение закона о национальной безопасности. В общей сложности их сроки заключения составили от 5 лет 10 месяцев до 7 лет.

По мнению экспертов, наказание за шпионаж в Тайване слишком мягкое и не является достаточным сдерживающим фактором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда США сдадут Тайвань.



