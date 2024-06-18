Вблизи Тайваня заметили китайскую атомную подлодку: есть ли угрозы

Сегодня, 18 июня, в Тайванском проливе зафиксировали китайскую атомную подлодку, вооруженную баллистическими ракетами. По информации Reuters, атомная подлодка класса "Цзинь" ВМС Китая вынырнула рядом с тайваньским судном рыболовов, примерно в 200 км от западного побережья острова. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку подтвердил эту информацию и добавил, что имеют понимание ситуации с разведкой. Он также добавил, что военные Тайваня внимательно следили за движениями китайской лодки.

Атомная подлодка

При этом Reuters отмечает, что пролив, отделяющий Тайвань от Китая, часто становится источником напряжения. Тайвань сообщает о наличии ежедневно действующих в этом регионе китайских военных самолетов и кораблей, поскольку Пекин пытается установить свои претензии на суверенитет над островом.

Источник из тайваньских спецслужб отметил, что атомная подлодка Китая вероятно возвращалась из Южно-Китайского моря в порт Циндао и всплыла из-за возможной неисправности. Известно, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение долгих периодов и редко выходят на поверхность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай угрожал Тайваню и провел военные учения. По информации СМИ, на фоне этих военных учений КНР может перейти к прямой вооруженной агрессии против Тайваня, говорилось о том, что это может произойти даже в июне 2024 года.

Кроме того, известно, что США могут разместить свои войска на Тайване в случае вторжения Китая. Такое заявление в интервью Time сделал президент США Джо Байден.





