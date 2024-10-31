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Вкладывают нож в руку: В КНР обрушились с критикой членов G7 в вопросе Украины

В Китае заявили, что члены G7 подливают «масло в огонь украинского конфликта»

сегодня, 11:07
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Ткачик Олеся

Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган во время брифинга обвинил страны Группы семи (G7) в том, что они якобы постоянно подпитывают конфликт в Украине поставками вооружений Киеву. При этом, по его словам, хотят переложить ответственность за затягивание кризиса на Китай.

Вкладывают нож в руку: В КНР обрушились с критикой членов G7 в вопросе Украины

Китай

Как заявил Чжан Сяоган, в украинском вопросе Китай всегда настаивал на содействии миру и переговорам, всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

"Напротив, Группа семи постоянно подливает масло в огонь и вкладывает нож в руку, обостряет противоречия и при этом пытается переложить ответственность на Китай. В международном сообществе все это видят", — заявил Чжан Сяоган.

При этом известно, что в совместном документе, принятом по итогам встречи G7 в Неаполе, страны — участницы объединения в очередной раз выразили обеспокоенность военным сотрудничеством РФ с Китаем, КНДР и Ираном.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что председатель Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китаю и другим важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина. По его словам, фактически хищники озвучивают центральные правила игры — то, как должно проходить удушение жертвы. В таком случае, считает он, Киеву нужно делать все, чтобы война выходила за рамки самой Украины. Левин отметил, что если война только внутри Украины, это зона нестабильности и кризиса, и тогда большие "папочки", типа того же Си Цзиньпиня или индусов, просто ждут, чтобы Путин, как взрослый мальчик, уже порешал с этим кризисом.





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