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Ткачик Олеся
Председатель Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китаю и другим важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина.
Си Цзиньпин
В таком случае, считает он, Киеву нужно делать все, чтобы война выходила за рамки самой Украины. Именно поэтому, говорит военный, операция в Курской области является отличным ходом. При этом он добавил, что есть еще Брянская область, Беларусь, есть Приднестровье, есть Альянс, которому нужно где-то обкатать свои новые военные технологии.
То есть, подчеркивает он, нужно постоянно выходить из этой пагубной логики — война внутри только Украины, это только украинский кризис.
По его словам, нужно быть диким, чтобы Си ехал к тебе решать и договариваться, просить быть умереннее, а не ждать, пока Путин тебя дожует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Си Цзиньпаин на саммите БРИКС сделал новое заявление о войне в Украине.
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