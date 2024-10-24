Председатель Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китаю и другим важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина.

Си Цзиньпин

"Фактически хищники озвучивают центральные правила игры — то, как должно проходить удушение жертвы", — заявил Левин.

В таком случае, считает он, Киеву нужно делать все, чтобы война выходила за рамки самой Украины. Именно поэтому, говорит военный, операция в Курской области является отличным ходом. При этом он добавил, что есть еще Брянская область, Беларусь, есть Приднестровье, есть Альянс, которому нужно где-то обкатать свои новые военные технологии.

"Есть Иран, Сирия и КНДР. Хорошо бы не просто что-то там взорвать, а нанести ракетно-бомбовый удар, например (скажем, с территории РФ роем дронов через границу с КНДР). Да, символический, но такой, чтобы с заявлением", — говорит Левин.

То есть, подчеркивает он, нужно постоянно выходить из этой пагубной логики — война внутри только Украины, это только украинский кризис.

"Если война только внутри Украины, это зона нестабильности и кризиса, и тогда большие "папочки", типа того же Си Цзиньпиня или индусов, просто ждут, чтобы Путин, как взрослый мальчик, уже порешал с этим кризисом. Это п*здец ситуация и путь в пропасть. Даже ценой того, что тебя посчитают диким и бешеным, нужно выходить из этой ситуации. Поджигать Кавказ, бить там, где слабо, громить тех, где РФ не может прийти на помощь", — говорит Левин.

По его словам, нужно быть диким, чтобы Си ехал к тебе решать и договариваться, просить быть умереннее, а не ждать, пока Путин тебя дожует.

"Хороших и послушных мальчиков никто не любит, и никто не будет таким помогать", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Си Цзиньпаин на саммите БРИКС сделал новое заявление о войне в Украине.



