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Власти Китая призывают граждан не покупать товары из-за границы: какова причина предостережения

По мнению властей Китая, импортные товары способствуют распространению штамма Omicron

сегодня, 17:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Власти Китая призывают граждан не заказывать товары из-за рубежа, что является последней чрезвычайной мерой, направленной на укрощение вспышки COVID-19, за несколько недель до самого большого праздника года и начала зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает The Guardian.

Власти Китая призывают граждан не покупать товары из-за границы: какова причина предостережения

Медицинский работник забирает образец мазка у женщины в Пекине - The Guardian

Рекомендация по зарубежным посылкам была опубликована после того, как власти заявили, что недавняя инфекция Omicron, обнаруженная в Пекине, происходит от международной посылки, отправленной из Канады.

Большинство случаев заражения было обнаружено в Тяньцзине, где 9 декабря был обнаружен первый в Китае случай Omicron. Однако открытие единственного случая Omicron в Пекине в выходные вызвало новую тревогу. На пресс-конференции чиновники заявили, что отслеживание установило, что инфекция пришла не из другой провинции, а из посылки, отправленной из Торонто через США и Гонконг.

Заместитель директора городского почтового управления Ляо Линьчжу призвал людей "не покупать продукты из-за границы".

Власти заявили, что пациент, у которого в субботу был диагностирован Omicron, сообщил, что получил посылку 11 января. С тех пор власти поместили на карантин семью пациента, курьера и более 60 других людей как близких контактов и проверили более 16 000 человек в родном районе пациента, Хайдянь.

"Вирус Omicron быстро передается, избегайте покупок из-за границы, убедитесь, что вы надеваете перчатки, не заносите упаковку в помещение. Если нужно, почистите упаковку на улице спиртом и вымойте руки", – сказал Синхо, заместитель директора управления здравоохранения Пекина.

Китай утверждает, что многочисленные инфекции Covid в течение пандемии были результатом импортных продуктов, но эксперты говорят, что научная основа для этих заявлений слаба.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай создал гигантского 18-метрового снеговика, который будет встречать гостей Олимпийских игр в Пекине.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/17/dont-buy-from-abroad-chinese-told-as-covid-threatens-olympics-and-holidays
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