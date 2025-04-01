Вопрос мира в Украине: Китай сделал новое заявление

Официальный Пекин считает, что переговоры о прекращении огня в Украине уже принесли ряд позитивных результатов и должны продолжаться, несмотря на расхождения во взглядах и сложную ситуацию на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал китайский министр иностранных дел Ван И во время визита в Москву.

Глава МИД КНР Ван И. Фото из открытых источников

"Шаг к миру, хотя и не такой большой, конструктивен — его стоит развивать. С миром нет боли, нет выгоды. Вам нужно упорно трудиться, чтобы достичь его", — отметил Ван И.

Глава МИД Китая добавил, что мирное соглашение должно быть обязательным и приемлемым для всех сторон, и повторил, что Пекин готов сыграть свою роль в прекращении войны в Украине.

"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, в конечном итоге достигнув справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", — высказал мнение министр.

Стоит отметить, ранее Китая совместно с Бразилией предложили план прекращения войны в Украине, но их идеи не получили поддержки и спустя некоторое перестали рассматриваться как такие, которые можно реализовать.

Отметим, в ходе этой же речи Ван И заявил, что несмотря на ряд изменений в мире, в частности, изменении внешней политики США относительно России, Пекин по-прежнему считает Москву надежным партнером. Китай и Россия — "друзья навсегда, никогда не враги".

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