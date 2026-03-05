Война на Ближнем Востоке бьет по Китаю: на какой вынужденный шаг пошел Пекин

Правительство Китай поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне роста рисков для глобальных энергетических поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Китай. Фото: из открытых источников

Журналисты узнали, что ограничения не касаются заправки реактивным топливом для международных авиарейсов, а также поставки горючего в Гонконг и Макао.

Аналитики предупреждают, что сокращение экспорта со стороны Китая – одного из крупнейших поставщиков горючего в Азии – может еще больше усугубить дефицит на региональном рынке. Это, в свою очередь, подтолкнет рост прибыльности переработки нефти.

По данным финансовой платформы LSEG, маржа переработки дизельного топлива уже достигла трехлетнего максимума – около 49 долларов за баррель. При этом так называемые "крек-спреды" на авиационное топливо превысили 55 долларов за баррель.

Поскольку большинство контрактов на мартовский экспорт уже заключено, ожидается, что основной эффект нового решения Пекина проявится с апреля. Предварительно в марте Китай планировал экспортировать около 3,8 млн. тонн бензина, дизельного и авиационного горючего.

По данным отслеживания судов, в текущем месяце уже отгружено около 70 тысяч тонн реактивного топлива, а также по 35 тысяч тонн дизеля и бензина.

Экспорт нефтепродуктов в Китае регулируется специальной системой квот, позволяющей правительству балансировать внутренний спрос и предложение. Первая квота на 2026 год почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет около 19 млн. тонн.

В то же время, некоторые китайские НПЗ уже начали сокращать производство. В частности, частная Zhejiang Petrochemical Corp и завод в провинции Фуцзянь, управляемый Sinopec. Ожидается, что другие предприятия также могут ограничить переработку из-за резкого удорожания сырой нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

