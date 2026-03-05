Війна на Близькому Сході б’є по Китаю: на який вимушений крок пішов Пекін

Рубрики
Уряд Китай доручив найбільшим нафтопереробним заводам країни призупинити експорт бензину та дизельного палива на тлі зростання ризиків для глобальних енергетичних поставок через конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.
Китай. Фото: з відкритих джерел
Журналісти довідалися, що обмеження не стосуються заправки реактивним паливом для міжнародних авіарейсів, а також постачання пального до Гонконг і Макао.
Аналітики попереджають, що скорочення експорту з боку Китаю – одного з найбільших постачальників пального в Азії – може ще більше загострити дефіцит на регіональному ринку. Це, своєю чергою, підштовхне зростання прибутковості переробки нафти.
За даними фінансової платформи LSEG, маржа переробки дизельного палива вже досягла трирічного максимуму – близько 49 доларів за барель. При цьому так звані "крек-спреди" на авіаційне паливо перевищили 55 доларів за барель.
Оскільки більшість контрактів на березневий експорт уже укладено, очікується, що основний ефект від нового рішення Пекіна проявиться з квітня. Попередньо у березні Китай планував експортувати близько 3,8 млн тонн бензину, дизельного та авіаційного пального.
За даними відстеження суден, у поточному місяці вже було відвантажено близько 70 тисяч тонн реактивного палива, а також по 35 тисяч тонн дизеля і бензину.
Експорт нафтопродуктів у Китаї регулюється спеціальною системою квот, яка дозволяє уряду балансувати внутрішній попит і пропозицію. Перша квота на 2026 рік майже не змінилася порівняно з минулим роком і становить близько 19 млн тонн.
Водночас деякі китайські НПЗ вже почали скорочувати виробництво. Зокрема, приватна Zhejiang Petrochemical Corp та завод у провінції Фуцзянь, яким керує Sinopec. Очікується, що інші підприємства також можуть обмежити переробку через різке подорожчання сирої нафти на тлі конфлікту на Близькому Сході.
