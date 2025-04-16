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Торговая война: Китай выставил свои условия для переговоров с администрацией Трампа

Пекин требует большего уважения и сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов кабинета Трампа

сегодня, 13:47
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Кравцев Сергей

Китай хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде, чем Пекин даст добро на торговые переговоры с США. Об этом пишет Bloomberg.

Торговая война: Китай выставил свои условия для переговоров с администрацией Трампа

Китай. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Пекин не готов говорить с Вашингтоном, пока тот продолжает вести диалог в ультимативном тоне, сообщил источник агентства в Пекине. Речь может идти идет о "невежественных" заявлениях вице-президента Джей Ди Вэнса о "китайских крестьянах".

Другие условия включают более последовательную позицию США и готовность снять опасения Китая по поводу американских санкций и Тайваня, сказал источник.

По словам источника, Пекин также хочет, чтобы США назначили координатора переговоров, который пользуется поддержкой президента и может помочь подготовить сделку, которую Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин смогут подписать во время встречи.

Отметим, Белый дом выступил с заявлением, что взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует заявление.

Как отметили в администрации США, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой. 

"В День освобождения (2 апреля – ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки", — заявили в администрации президента США.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-16/china-open-to-talks-if-trump-shows-respect-names-point-person?srnd=homepage-europe
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