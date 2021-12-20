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ВОЗ: Китай должен поделиться данными о происхождении вируса

Глава ВОЗ усматривает в получении информации возможность в будущем более правильно реагировать на угрозу вируса

20 декабря 2021, 20:07
Автор:

Карина Ожерельева
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Китай должен быть более откровенен с данными и информацией, связанными с происхождением коронавируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.

ВОЗ: Китай должен поделиться данными о происхождении вируса

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - Reuters

Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что во время пандемии COVID-19 было "много сбоев" из-за отсутствия правил или обязательств в соответствии с действующими Международными медицинскими правилами ВОЗ от 2005 года.

"Нам нужно продолжать работу, пока мы не узнаем происхождение, нам нужно настаивать (на получении информации) сильнее, потому что мы должны учиться из случившегося на этот раз, чтобы (поступить) лучше в будущем", – сказал Тедрос на брифинге для женевских журналистов.

Как сообщали ранее "Комментарии", космическая ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании Expace не смогла выйти на орбиту. На ее борту находились два коммерческих спутника GeeSAT, которые должны были протестировать автономную навигационную систему. Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Как пишет СМИ, в результате неудачного запуска была потеряна и ракета, и два спутника. Начато расследование, которое установит точную причину инцидента.

Также "Комментарии" писали, что согласно исследованию Rhodium Group, в 2019 году китайские компании превысили выбросы парниковых газов в стране по сравнению со всеми развитыми странами вместе взятыми. Чтобы выполнить обещание президента КНР Си Цзиньпина обнулить выбросы до 2060 года, этим компаниям придется отказаться от грязной энергии, внедрить новые технологии и изменить методы своей работы.


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Источник: https://www.reuters.com/world/china-must-share-more-data-virus-origins-who-chief-2021-12-20/
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