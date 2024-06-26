Украина не сможет выстраивать собственную политику по отношению к Китаю, несмотря при этом на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Отношения Украины и Китая на низком уровне. Фото из открытых источников

"Касательно сотрудничества с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, мир в дальнейшем будет делиться вокруг позиции по отношению к Китаю, поэтому многим странам придется определяться – они с Китаем или против него.

"Украина не сможет проводить самостоятельную политику касательно Китая. Так или иначе, мы будем зависеть от политики Запада, которая, очевидно, будет еще больше трансформироваться в случае победы Дональда Трампа. Если бы Украина хотя бы частично приняла мирный план Китая, сторонники Трампа сразу отвернулись бы от нас. Позиция Украины по отношению к Китаю будет синхронизироваться с Западом, поскольку мы не сможем действовать самостоятельно", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских чиновников не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.

