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Марьян Ощановский
Украина не сможет выстраивать собственную политику по отношению к Китаю, несмотря при этом на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
Отношения Украины и Китая на низком уровне. Фото из открытых источников
По мнению эксперта, мир в дальнейшем будет делиться вокруг позиции по отношению к Китаю, поэтому многим странам придется определяться – они с Китаем или против него.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских чиновников не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.
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