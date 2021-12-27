Япония готовится к военному противостоянию с Китаем за острова Сенкаку: армия провела учения

Напряженность в отношениях Китая с Японией нарастает каждый день. В настоящее время в Японии заявили, что их военные завершили подготовку по защите своих островов Сенкаку, на которые претендует Китайская народная республика (КНР). Об этом сообщили в информагентстве Kyodo.

Конфликт Японии и Китая за острова Сенкаку. Фото из открытых источников

Япония отработала все возможные варианты силового захвата островов Сэнкаку (Дяоюйдао). Учения военные провели у побережья Нагасаки, напоминающего по своему рельефу и местности территорию, за которую спорят две страны. В них приняли участие 4 сотни военных, включая десант и воздушную оборону.

"В последние годы Китай расширил свои территориальные претензии, и Япония обеспокоена возможной оккупацией островов вооруженными силами китайского морского объединения. Работая под прикрытием в образе рыбалок, члены нашей полиции прошли определенную степень военной подготовки в случае нападения", — говорится в отчете Вооруженных сил Японии.

Углубляясь в исторический экскурс, добавим, что острова Сэнкаку (Дяоюйдао), а это восемь небольших островов, принадлежали якобы Китаю. Однако Япония захватила их в 1895 году, одержав победу в войне и завоевав Тайвань. После окончания Второй мировой войны Япония отказалась от прав на эти территории. Они находились в частной собственности разных японцев. Однако конфликт обострился после 2012 года, когда власти Японии выкупили три острова у своего гражданина и вернули их в государственную собственность. Китай считает, что имеет право на эти территории на основании первооткрывателей островов.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Япония присоединилась к международному бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет этой зимой, и решила не отправлять на соревнование официальную правительственную делегацию. Больше об этом читайте по ссылке: Напряженность с Китаем: Япония не будет отправлять правительственную делегацию на Олимпийские игры



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