Напряженность с Китаем: Япония не будет отправлять правительственную делегацию на Олимпийские игры

Япония не будет отправлять правительственную делегацию на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в феврале, что, вероятно, приведет к углублению напряженности в отношениях с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

Олимпийские кольца на здании Национального центра по прыжкам на лыжах - Reuters

Решение Токио было принято после дипломатического бойкота Игр во главе с США из-за озабоченности прав человека в Китае. Хотя Япония является партнером Соединенных Штатов, она также имеет крепкие экономические связи с Китаем.

Токио не будет отправлять правительственную делегацию на Игры, а отправит некоторых чиновников, имеющих непосредственную связь с Олимпиадой, сказал на брифинге главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Среди них Сейко Хашимото, глава оргкомитета Токио-2020, а также главы национальных олимпийских и паралимпийских комитетов.

"Япония считает, что для Китая важно обеспечить свободу, уважение основных прав человека и верховенства права, которые являются универсальными ценностями международного сообщества. Япония решает эти вопросы с Китаем непосредственно на разных уровнях. Как показали Игры в Токио, Олимпийские и Паралимпийские игры – это праздник мира и спорта, которые придают смелости всему миру. Правительство Японии предоставило свой ответ на Зимние Олимпийские игры в Пекине, учтя эти моменты и приняло решение самостоятельно ", — сказал Мацуно.

Отсутствие японских официальных лиц не рассматривается ни под каким "конкретным термином", сказал Мацуно, указывая на то, что правительство не называет этот шаг бойкотом.

Япония, как правило, более мягко относится к вопросу прав человека в Китае, что отражает ее широкую зависимость от Китая не только как производственного центра, но и рынка всего, от автомобилей до строительного оборудования.

Тем не менее, премьер-министр Фумио Кисида столкнулся с растущим давлением в своей правящей Либерально-демократической партии, чтобы она заняла более жесткую позицию по отношению к Китаю, сообщает общественная телекомпания NHK.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай ожидает, что Зимние Олимпийские игры повлекут за собой вспышку Covid-19.

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