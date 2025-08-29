Китайские власти стремятся увеличить закупки российского газа через существующий газопровод "Сила Сибири 1". Переговоры о строительстве второго газопровода — "Силы Сибири 2" — не привели к продвижению этого вопроса, что мешает планам Кремля расширить экспорт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Авторы публикации отмечают, энергетика будет ключевой темой на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае на следующей неделе.

Однако, по словам собеседников агентства, прорыва по проекту стоимостью 13,6 млрд долларов, который должен был поставлять 50 млрд кубометров газа в год в северо-западные регионы Китая, ожидать не стоит.

Вместо этого Пекин рассматривает возможность увеличения импорта газа по "Силе Сибири 1". Сейчас объем поставок составляет 38 млрд кубометров.

Страна-агрессор наращивает экспорт энергоресурсов в Азию после потери европейского рынка из-за санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину. Более 50 лет Москва снабжала Европу газом из Западной Сибири, поставляя до 180 млрд кубометров ежегодно и зарабатывая до 90 млрд долларов.

Отмечается, что поставки в Китай по "Силе Сибири 1" начались в 2019 году. Сейчас Западная и Восточная Сибирь не связаны единой сетью, и Москва рассчитывает построить "Силу Сибири 2", чтобы перенаправлять газ с западносибирских месторождений.

Изначально проект задумывался как инструмент конкуренции между ЕС и Китаем за российский газ. После 2022 года, когда Европа почти полностью прекратила импорт, газопровод стал для Москвы еще более важным. Но Москва и Пекин так и не смогли договориться о цене и финансировании, несмотря на более чем десятилетние переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — снижение российско-китайской торговли вызывает беспокойство путинских чиновников перед саммитом лидеров двух стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".




