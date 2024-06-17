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Запад больше не может откладывать это решение по Китаю: СМИ раскрыли подробности

По информации NYT, Запад видит в КНР потенциального врага

сегодня, 07:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Запад больше не рассматривает Китай как потенциального партнера и видит в нем геополитического соперника. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", подводя итоги прошедшего на этой неделе в Италии саммита "Большой семерки" (G7).

Запад больше не может откладывать это решение по Китаю: СМИ раскрыли подробности

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"В итоговом коммюнике [саммита] есть 28 ссылок на Китай, почти все они описывают Пекин как злостную силу. Контраст с изображением Китая всего несколько лет назад резок", – отмечает издание.

На прошлых саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили о сотрудничестве с Пекином в контексте борьбы с изменением климата, противостояния терроризма и распространения ядерного оружия. Хотя Китай никогда не приглашали в G7 (кстати, в отличие от России, которую изгнали из этого клуба из-за оккупации Крыма), Пекин часто описывали как "партнера", в частности, поставщика товаров и рынок сбыта для западных товаров.

Авторы материала отмечают, что даже после начала полномасштабной войны в Украине Запад смотрел на Китай, как на силу, сдерживающую Кремль от еще большей эскалации.

"Больше этого не будет. В этом году Китай и Россия часто обсуждались на одном дыхании и в тех же угрожающих выражениях, что, возможно, является естественным результатом их углубления партнерства", – отмечает издание.

Теперь в коммюнике саммита G7 присутствуют прямые обещания введения санкций против китайских компаний, поддерживающих военную машину России. По данным NYT, внутри администрации президента США Джо Байдена растет убеждение, что китайский правитель Си Цзиньпин за последний год изменил свое отношение к войне в Украине и теперь Пекин намерен все больше поддерживать Россию.

Авторы публикации подчеркивают, что нарастающая враждебность Запада в Китай связана не только с его ролью в поддержке захватнических стремлений Москвы. Пекин обвиняют в серии серьезных атак хакеров на американскую и европейскую критическую инфраструктуру. Американские официальные лица говорят, что киберактивность Китая является подготовкой к возможной войне с Тайванем, в ходе которой Пекин попытается парализовать США остановкой их критической инфраструктуры.

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