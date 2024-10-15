Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек.

Китай развивает шпионаж. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ.

Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков.

Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.

По данным западных разведок, борьба с китайской армией шпионов осложняется тем, что шпионы производят децентрализованные операции.

Как пишет WSJ, такие операции производит множество ведомств и частных компаний, а методы, которыми пользуются китайские шпионы, выглядят бессистемно, поскольку действуют они в значительной степени автономно.

По данным ФБР, количество китайских хакеров, по меньшей мере, в 50 раз превышает численность киберперсонала американского ведомства.

В одном из европейских агентств изданию рассказали, что в китайских операциях по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут участвовать до 600 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".