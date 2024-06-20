Комплекс мер, принятых партнерами Украины, указывает на желание Запада ослабить сотрудничество Китая и России, считает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

КНР и РФ - стратегические союзники. Фото из открытых источников

"Саммит G7 принял решение о выделении Украине кредита на $50 млрд, погашение которого будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов. На саммите мира в Швейцарии убрали из обсуждения вопрос возможных сроков переговоров с Россией при посредничестве Китая. Запад принял санкции против банковской системы РФ. НАТО хочет взять на себя полномочия по координации военной помощи Украине. И в завершение – соглашение о безопасности между США и Украиной, которое должен ратифицировать Конгресс. Все это указывает на то, что Запад мобилизуется в помощи Украине и работает над ослаблением сотрудничества Китая и РФ", – заявил Валерий Клочок.

По словам политэксперта, поскольку зависимость России от китайского экспорта возросла, Пекин стал определяющим фактором в прекращении войны РФ против Украины, что заставляет Запад прилагать усилия по уменьшению сотрудничества китайского и российского авторитарных режимов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил министр промышленности Антон Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".