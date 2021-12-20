Защита от гендерной дискриминации: Китай готовит закон для поддержания прав женщин

Высший законодательный орган Китая в понедельник, 20 декабря, обсуждал законодательство, предоставляющее женщинам большую защиту от гендерной дискриминации и сексуальных домагательств на рабочем месте. Об этом сообщает Reuters.

Китайская женщина - фото из открытых источников

Постоянная комиссия парламента страны – Всекитайского собрания народных представителей – рассмотрела проект поправок в "Закон о защите прав и интересов женщин", сообщает государственное телевидение CCTV.

Китай занимает 107 место среди 153 стран в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума по глобальному гендерному равенству. Мужчины доминируют в высших эшелонах политики и бизнеса. Женщины составляют примерно одну четверть парламента, а в Политбюро Коммунистической партии Китая, состоящей из 25 членов, только одна женщина.

Согласно новым правилам, работодателям будет запрещено спрашивать женщин, которые претендуют на работу, собираются ли они выйти замуж или беременнеть, а также заставлять их проходить тесты на беременность, сообщает CCTV.

Неизвестно, как скоро закон можно будет принять. Ожидается, что обсуждение продлится, по меньшей мере, до пятницы, 24 декабря.

Проект поправки предусматривает, что противозаконно подвергать женщин против их словесным высказываниям с сексуальными коннотациями, сексуально откровенными изображениями или намеками на выгоду в обмен на интимные отношения.

Как сообщали ранее "Комментарии", звезда китайского тенниса Пэн Шуай заявила, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии, и что публикация в социальных сетях, которую она опубликовала в начале прошлого месяца, была неправильно понятна.

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