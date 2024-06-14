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Зеленский рассказал об обещании, которое ему лично дал Си Цзиньпин

Президент Украины напомнил, что Си Цзиньпин дал ему слово, что не будет поставлять оружие России

сегодня, 07:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава КНР Си Цзиньпин пообещал, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал об обещании, которое ему лично дал Си Цзиньпин

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года — ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", — заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь Джо Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже весомая помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано сроком на 10 лет.

Как сообщает издание Reuters, соглашение о безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам НАТО", – говорится в соглашении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай заявил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, ведь туда не пригласили Россию. Вместо этого, Пекин активно привлекает другие страны, уговаривая их признать китайский мирный план об окончании войны в Украине.

Издание Reuters пообщалось с 10 дипломатами, которые подтвердили, что Китай пропускает мирный саммит в Швейцарии и лоббирует свой альтернативный план в других странах. Один из дипломатов указал, что такие действия КНР похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.




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