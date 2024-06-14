Зеленский рассказал об обещании, которое ему лично дал Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года — ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", — заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь Джо Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже весомая помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано сроком на 10 лет.

Как сообщает издание Reuters, соглашение о безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые соответствовали бы стандартам НАТО", – говорится в соглашении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай заявил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, ведь туда не пригласили Россию. Вместо этого, Пекин активно привлекает другие страны, уговаривая их признать китайский мирный план об окончании войны в Украине.

Издание Reuters пообщалось с 10 дипломатами, которые подтвердили, что Китай пропускает мирный саммит в Швейцарии и лоббирует свой альтернативный план в других странах. Один из дипломатов указал, что такие действия КНР похожи на "скрытый бойкот" Саммита мира.



