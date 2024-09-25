Зеленский заявил, что Россия использует спутники КНР для подготовки удара по АЭС: в Китае ответили

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не могут прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского об использовании Россией китайских спутников для подготовки к атаке по украинским атомным электростанциям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикера МИД КНР Линь Цзяня попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского.

"Я ничего не могу сказать по поводу того, о чем вы упомянули", — ответил представитель МИД Китая.

В то же время Пекин известен своей чувствительностью к каким-либо негативным упоминаниям о Китае. Одной из главных задач его посольств, как и представительств других стран, является тщательный мониторинг сообщений во влиятельных местных СМИ о Китае и событиях, связанных с ним.

Еще в начале апреля Соединенные Штаты предупредили своих союзников о том, что Китай предоставляет России геопространственные данные для поддержки войны против Украины. Китай, в свою очередь, постоянно отрицает обвинения западных стран в оказании какой-либо помощи Москве, объясняя свои тесные контакты с РФ "обычными двусторонними отношениями".

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Abc News сообщил об использовании Россией спутников Китая для фотографирования атомных электростанций в Украине. По его словам, Кремль таким образом готовится к потенциальному удару по ним.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал к отказу от "закона джунглей" в международной политике.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине.