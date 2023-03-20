«Зерновой» интерес заставляет Китай оказывать давление на Москву, – эксперт

Зерновое соглашение – это не о зерне, преимущественно это о политике. И интересы Китая к украинскому зерну растут. Следовательно, поднебесная может оказывать давление на РФ, которая пытается манипулировать этой темой. Об этом сказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Интересы Китая к украинскому зерну растут и он может заставить РФ ослабить проверку судов

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“Интересы Китая к нашему зерну растут. Я напомню, что Китай очень заинтересован в нашей фуражной кукурузе для корма свиней. И соответственно сейчас они вывозят нашу кукурузу, и им не нравятся эти медленные инспекции на Босфоре”, — говорит он.

Поэтому, как отмечает эксперт, если в ближайшие месяцы продовольственный кризис ухудшится, это означает, что интерес Китая в том, чтобы украинское зерно отгружать беспрепятственно из портов, он увеличится.

"И, соответственно, Китай может повлиять на Россию именно по этому зерновому соглашению", — считает Мартышев.

Также он отметил, что расширение соглашения на Николаевский порт вряд ли осуществится.

Во-первых, Николаев находится в зоне обстрелов. Также следует понимать, что узким местом в этой логистической цепи является Босфор, а не порты. И у нас порты Одессы не загружены, поэтому открывать еще Николаев нет смысла. Также следует учитывать и тот фактор, что в Николаевский порт заходят мелкие суда и, соответственно, это может усилить пробки на Босфоре. Сейчас проходят в сутки два-три судна. Соответственно, выгоднее, чтобы это были крупные суда, по которым китайцы возят нашу кукурузу, а не мелкие суда. Приоритет – это как раз, чтобы наши корабли проходили быстрее через Босфор”, — подытожил гость эфира.

Как писали "Комментарии", министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Китай и Россия видят общее видение двусторонних отношений и будут их развивать.

Читайте на сайте "Комментарии" — зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ — чего достигает. Эксперты подробно разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему изданию.