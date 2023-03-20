«Зерновой» интерес заставляет Китай оказывать давление на Москву, – эксперт

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Моесеенко Валентина
Зерновое соглашение – это не о зерне, преимущественно это о политике. И интересы Китая к украинскому зерну растут. Следовательно, поднебесная может оказывать давление на РФ, которая пытается манипулировать этой темой. Об этом сказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Интересы Китая к украинскому зерну растут и он может заставить РФ ослабить проверку судов
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Поэтому, как отмечает эксперт, если в ближайшие месяцы продовольственный кризис ухудшится, это означает, что интерес Китая в том, чтобы украинское зерно отгружать беспрепятственно из портов, он увеличится.
Также он отметил, что расширение соглашения на Николаевский порт вряд ли осуществится.
Как писали "Комментарии", министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Китай и Россия видят общее видение двусторонних отношений и будут их развивать.
Читайте на сайте "Комментарии" — зерновое соглашение под вопросом: на какие спекуляции идет РФ — чего достигает. Эксперты подробно разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
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