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Ждал всего 12 гостей, но приехал весь Китай: свадьба парня превратилась в невероятное событие

Молодой мужчина пригласил незнакомцев на свою свадьбу, опасаясь, что праздник в горной деревне пройдет почти без гостей. Но неожиданная реакция людей превратила его день в событие, которое запомнится надолго.

3 ноября 2026, 14:28
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Сергій Кречмаровський

Китаец Сюй Чэнхун пригласил незнакомцев на собственную свадьбу, надеясь, что придет около десятка человек. Однако его публикация объединила гостей из разных уголков страны. В горную деревню в провинции Юньнань начали съезжаться люди, которые раньше не знали жениха.

Ждал всего 12 гостей, но приехал весь Китай: свадьба парня превратилась в невероятное событие

Иллюстративное фото свадьбы, символизирующее любовь, семейное торжество и объединение людей. Фото: Pixabay / Takmeomeo

Как незнакомцы откликнулись на приглашение

24-летний Сюй, известный в интернете как Сяо Сяо Сюй, опубликовал приглашение 25 октября. Он переживал, что из-за небольшого количества родственников свадьба будет малолюдной. Отец мужчины умер, когда ему было три года, мать впоследствии создала новую семью, а бабушка, которая заботилась о нем и старшем брате, умерла два года спустя.

Мужчина работал на текстильной фабрике, продавал еду и доставлял посылки. На свадьбу он накопил 167,5 тысячи юаней — около 1 млн грн. Сначала Сюй не верил, что люди из интернета приедут, но гости начали прибывать.

Два быка, техника и угощения

Посетители привозили еду и бытовую технику, предлагали автомобили для свадебного кортежа, помогали украшать дом. Работник свадебной индустрии ехал 12 часов, чтобы присоединиться к подготовке. Фермер из провинции Сычуань привез двух быков стоимостью 20 тысяч юаней.

Только 29 октября повара использовали две тонны курятины, а около 50 кухонных точек готовили блюда. Гостей, которые прибывали поздно, кормили даже после двух часов ночи.

Из-за большого скопления людей празднование перенесли на более просторную площадку в соседней деревне. Местные власти организовали поддержку экстренных служб и пожарных. Отели сообщили, что все номера заняли приезжие. Точное количество гостей не называли: люди прибывали несколько дней, а местные жители приходили и уходили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что 10 мужчин рассказали, что стало последней каплей в браке



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Источник: https://www.citynewsservice.cn/articles/shanghaidaily/news/a-wedding-invitation-to-strangers-brings-china-to-a-mountain-village-okwvzopn
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