Женщина проглотила восемь живых лягушек, чтобы вылечить боль в спине: чем это кончилось

82-летняя женщина из Китая решила вылечить боль в пояснице с помощью необычного народного метода и проглотила восемь живых лягушек. Эксперимент окончился серьезными проблемами со здоровьем и его госпитализацией.

В Китае женщина проглотила 8 живых лягушек, чтобы вылечить боль в спине. Фото из открытых источников

Как сообщает Hangzhou Daily, жительница провинции Чжэцзян по фамилии Чжан много лет страдала от грыжи межпозвонкового диска. Она услышала о народном методе лечения, что глотание живых лягушек якобы помогает снять боль в пояснице и решила проверить это на себе.

Не сообщая родным о своих намерениях, женщина попросила их наловить лягушек, все из которых были меньше ладони. В тот же день Чжан проглотила трех лягушек, а на следующий еще пять. Сначала она почувствовала дискомфорт в желудке, но впоследствии боль резко усилилась. Когда Чжан больше не могла ходить из-за боли, ее сын отвез ее в больницу в городе Ханчжоу.

После медицинского обследования в больнице Университета Чжэцзян специалисты обнаружили у пациентки паразитов в организме. В частности, было диагностировано заражение спарганумом – личинками ленточных червей, которые могут попасть в организм человека из-за сырой или недостаточно обработанной пищи.

"Глотание живых лягушек повредило пищеварительную систему пациентки и привело к паразитарной инфекции", — сообщил один из врачей.

После двухнедельного курса лечение Чжан выписали из больницы, однако ее здоровье осталось ослабленным.

Старший врач Ву Чжунвэнь подчеркнул, что подобные случаи не являются редкостью в Китае. По его словам, в последние годы в медучреждения поступает все больше пациентов, пострадавших из-за сомнительных "лечебных" практик на основе народной медицины.

"Кроме глотания лягушек, некоторые особи употребляют сырую змеиную или рыбью желчь, или же наносят лягушачью кожу на собственную кожу", — рассказал Ву.

Врач призвал не экспериментировать с подобными народными методами, а при любых болях обращаться к специалистам.

