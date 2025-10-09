Жінка проковтнула вісім живих жаб, щоб вилікувати біль у спині: чим це закінчилося

82-річна жінка з Китаю вирішила вилікувати біль у попереку за допомогою незвичного народного методу та проковтнула вісім живих жаб. Експеримент закінчився серйозними проблемами зі здоров’ям і її госпіталізацією.

У Китаї жінка проковтнула 8 живих жаб, щоб вилікувати біль у спині. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Hangzhou Daily, мешканка провінції Чжецзян на прізвище Чжан багато років страждала від грижі міжхребцевого диска. Вона почула про народний метод лікування, коли ковтання живих жаб нібито допомагає зняти біль у попереку, і вирішила перевірити це на собі.

Не повідомляючи рідним про свої наміри, жінка попросила їх наловити жаб, усі з яких були меншими за долоню. Того ж дня Чжан проковтнула трьох жаб, а наступного ще п’ять. Спочатку вона відчула дискомфорт у шлунку, але згодом біль різко посилився. Коли Чжан більше не могла ходити через біль, її син відвіз її до лікарні в місті Ханчжоу.

Після медичного обстеження в лікарні Університету Чжецзян фахівці виявили в організмі пацієнтки паразитів. Зокрема, було діагностовано зараження спарганумом — личинками стрічкових черв’яків, які можуть потрапити в організм людини через сиру або недостатньо оброблену їжу.

"Ковтання живих жаб пошкодило травну систему пацієнтки та призвело до паразитарної інфекції", — повідомив один із лікарів.

Після двотижневого курсу лікування Чжан виписали з лікарні, однак її здоров’я залишилось ослабленим.

Старший лікар Ву Чжунвень наголосив, що подібні випадки не є рідкістю у Китаї. За його словами, останніми роками до медзакладів надходить дедалі більше пацієнтів, які постраждали через сумнівні "лікувальні" практики на основі народної медицини.

"Окрім ковтання жаб, деякі особини вживають сиру зміїну або риб’ячу жовч, або ж наносять жаб’ячу шкіру на власну шкіру", — розповів Ву.

Лікар закликав не експериментувати з подібними народними методами, а при будь-яких болях звертатися до фахівців.

