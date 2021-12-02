Женская теннисная ассоциация отменила все турниры: что повлияло на решение

Женская теннисная ассоциация (WTA) в среду, 1 декабря, объявила о немедленной приостановке всех турниров в Китае из-за беспокойства по поводу благосостояния бывшей первой ракетки мира в парном разряде Пэн Шуай и безопасности других игроков. Об этом сообщает Reuters.

Бывшая первая ракетка мира Пэн Шуай - Reuters

Решение ассоциации со штаб-квартирой в США уйти с одного из самых больших рынков было одобрено многими ведущими деятелями мира тенниса, но могло стоить WTA потерей сотен миллионов долларов дохода от трансляции и спонсорства.

Местонахождение Пэн вызвало международную обеспокоенность после почти трехнедельного публичного отсутствия после того, как в начале ноября она опубликовала сообщения в социальных сетях, в котором утверждается, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли совершил над ней сексуальное насилие.

Ни вышедший в отставку Чжан в 2018 году, ни китайское правительство не прокомментировали обвинения Пенга, и эта тема была заблокирована от прямого обсуждения в китайском Интернете, который подвергается цензурированию.

"Я не понимаю, как я могу попросить наших спортсменов участвовать в соревнованиях, когда Пэн Шуай не имеет права свободно общаться и, кажется, на нее давили, чтобы она отрицала свои же обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и персонал, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году ", – заявил исполнительный директор WTA Стив Саймон.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии, а звонки к организаторам турнира China Open остались без ответа.

В конце прошлого месяца министерство заявило, что "определенные люди" должны прекратить "злонамеренную раскрутку" и "политизацию" вопроса Пен.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС заликал предоставить доказательства благополучия звезды тенниса.

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