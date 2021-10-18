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Елизавета Черных
Спад в жилищном строительстве и недостаток электроэнергии в Китае замедлили экономический рост страны в прошлом квартале. Есть признаки того, что проблемы будут еще больше, поскольку страна приближается к зиме, а сокращения в сфере недвижимости сохраняются.
Жилищный кризис в Китае: могут ли события повлиять на украинский рынок недвижимости - фото: Reuters
О чём говорят эти тенденции? Могут ли они как-то отобразиться на сфере недвижимости в Украине? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.
Кроме этого, спрос и предложение сейчас достаточно сбалансированы, нет такого явления, как "тюльпанная лихорадка", цены не растут шквальными темпами, отмечает эксперт.
Юрий Пита резюмирует:
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