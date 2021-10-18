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Жилищный кризис в Китае: могут ли события повлиять на украинский рынок недвижимости

Кроме спада в сфере недвижимости, общенациональная нехватка угля привела к падению производства электроэнергии в Китае в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем

сегодня, 14:28
Автор:

Елизавета Черных

Спад в жилищном строительстве и недостаток электроэнергии в Китае замедлили экономический рост страны в прошлом квартале. Есть признаки того, что проблемы будут еще больше, поскольку страна приближается к зиме, а сокращения в сфере недвижимости сохраняются.

Жилищный кризис в Китае: могут ли события повлиять на украинский рынок недвижимости

Жилищный кризис в Китае: могут ли события повлиять на украинский рынок недвижимости - фото: Reuters

О чём говорят эти тенденции? Могут ли они как-то отобразиться на сфере недвижимости в Украине? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Ситуация в Китае вряд ли существенным образом скажется на первичном рынке жилья в Украине. Причин несколько, но главная из них — это способы привлечения капитала в строительство. На данный момент в Украине нет компаний, которые бы привлекали средства путем выхода на международные фондовые рынки. То есть, украинский девелопмент, особенно реализующий жилые проекты, в большинстве своем пока не завязан на иностранном капитале", – поясняет Юрий Пита.

Кроме этого, спрос и предложение сейчас достаточно сбалансированы, нет такого явления, как "тюльпанная лихорадка", цены не растут шквальными темпами, отмечает эксперт.

Юрий Пита резюмирует:

"Сейчас можно говорить о том, что украинский девелопмент внимательно смотрит на ситуацию в Китае, анализирует ее. На первичном рынке сложилась ситуация, когда ни у кого нет иллюзий по поводу того, что цены на первичном рынке жилья продолжат активно расти. Слишком высоки риски "оторваться" от реально спроса и собственноручно спровоцировать кризис".

Ранее издание "Комментарии" писало, как изменятся цены на аренду жилья в ближайшее время. 


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Источник: https://comments.ua/
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