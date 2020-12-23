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Названа самая опасная страна для журналистов

Больше всего журналистов погибло в этом году в Мексике

сегодня, 10:36
Автор:

Сергей Медведев

Известная международная организация, занимающаяся расследованием нападений на журналистов по всему миру — Комитет защиты журналистов определила страну, которая, по мнению специалистов, стала самой опасной для представителей прессы в текущем году. Таким местом на земном шаре стала Мексика.

Названа самая опасная страна для журналистов

Эксперты отмечают, что только в 2020 году в Мексике убили девять журналистов, а за последние два десятилетия как минимум 120 человек. Троих представителей медиа-ресурсов застрелили только за десять дней ноября.

 В организации считают, что у мексиканских журналистов больше шансов погибнуть, чем у тех сотрудников СМИ, которые освещают военные события.

Стоит отметить, что Мексика попала в подобные "лидеры" впервые с 1992 года, когда Комитет защиты журналистов стал собирать печальную статистику. 

"Мексика переживает кризис свободы прессы. За последние несколько лет ситуация неуклонно ухудшалась, что привело к обретению пугающего статуса самой смертельно опасной в мире страны для репортеров в 2020 году. Фактически этот кризис вызван безнаказанностью", — говорит Ян-Альберт Хутсен, представитель комитета в Мексике.

В подавляющем большинстве случаев убийства журналистов остаются нераскрытыми. Так, виновных не находят, согласно статистике, в 90% случаев.

Как сообщал портал "Комментарии", в последнее время в Украине участились нападения на журналистов. Депутаты всерьез озаботились вопросами безопасности работников СМИ — это вылилось в принятие законопроекта, который ужесточает ответственность за подобные действия.  Законопроект устанавливает, что  незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности — наказывается штрафом от 8 500 до 17 000 грн или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/mexico-journalists-deadly-cpr-press-freedom
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