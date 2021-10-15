Афганские мигранты в Боснии продолжают прорываться в ЕС, несмотря на сопротивление полиции

Несмотря на решение о депортации, несколько сотен афганских мигрантов, включая женщин, детей и семидневного ребенка, поселились в импровизированном палаточном городке возле границы с Хорватией, решив продолжить путешествие в Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters.

Палаточный городок возле хорватской границы, фото Reuters

Тысячи мигрантов из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки оказались в Боснии еще в 2018 году. Мигранты неоднократно пытаются пересечь границу, но большинство из них хорватская полиция возвращает обратно в Боснию.

"Они забрали мою обувь и все, сильно били, депортировали обратно в Боснию. Я прошел 25 километров без обуви", — говорит мигрант Рустам.

На прошлой неделе Хорватия признала, что ее полиция участвовала в насильственном отталкивании мигрантов на границе с Боснией после сообщений нескольких европейских СМИ и призвала исполнительный орган ЕС провести расследование. Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел заявил, что странам сообщества необходимо защищать внешние границы блока, но они также должны соблюдать верховенство права.



Датский совет по делам беженцев, который осуществляет мониторинг границ в рамках своих гуманитарных программ здравоохранения и защиты в Боснии, зафиксировал 30 309 отталкиваний мигрантов из Хорватии с июня 2019 по сентябрь 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Германия сообщила о резком увеличении количества мигрантов с территории Беларуси. Федеральная полиция Германии заявила, что в 2021 году более 4300 человек незаконно пересекли границу из Польши. Большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Полиция добавила, что с января по июль этого года 26 человек, которые путешествовали "белорусским маршрутом", прибыли в Германию без разрешения. В августе их количество возросло до 474, в сентябре — 1914, за первые 11 дней октября — 1934.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!