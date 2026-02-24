Словакия официально прекратила экстренные поставки электроэнергии в Украину, мотивируя это решение тем, что Россия остановила транзит нефти через трубопровод "Дружба". Это решение премьер-министра страны Роберта Фицо явилось прямой реакцией на энергетические и политические изменения в регионе. Фицо подчеркнул, что в случае если поставки нефти не возобновят, Словакия не будет оказывать Украине помощь в стабилизации ее энергосистемы. Он отметил, что в январе 2026 года аварийные поставки были вдвое больше, чем за весь 2025 год, но дальнейшие поставки зависят от транзита российской нефти.

Тем не менее, Украину не оставили без поддержки: Польша и Румыния оперативно заявили о готовности взять на себя необходимые объемы электроэнергии. Об этом сообщил депутат Европейского парламента Томаш Здеховский. По его словам, правительства обеих стран уже проинформировали европейских партнеров и готовы обеспечить энергетическую стабильность украинской системы в случае отказа других поставщиков.

Решение Словакии вызвало беспокойство в Брюсселе, ведь стабильность сети Украины имеет стратегическое значение для ЕС, особенно на фоне войны и постоянных атак на инфраструктуру. Словакия со своей стороны отмечает, что действия премьера не противоречат международным обязательствам страны. В то же время Фицо заявил о возможных политических последствиях, включая пересмотр позиции Братиславы относительно поддержки евроинтеграции Украины, если транзит нефти не возобновят.

Портал "Комментарии" уже писал , что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал откровенное предупреждение странам Шенгенской зоны, заявив, что российским военным не нужны визы для пересечения европейских границ. По его словам, они могут вторгнуться в Европу, если пожелают, сравнивая возможные действия с историческими событиями 1812 и 1945 годов.