Словаччина офіційно припинила екстрені постачання електроенергії до України, мотивуючи це рішення тим, що Росія зупинила транзит нафти через трубопровід "Дружба". Це рішення прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо стало прямою реакцією на енергетичні та політичні зміни в регіоні. Фіцо підкреслив, що у разі, якщо постачання нафти не відновлять, Словаччина не надаватиме Україні допомогу у стабілізації її енергосистеми. Він зазначив, що в січні 2026 року аварійні постачання були вдвічі більшими, ніж за весь 2025 рік, але подальші постачання залежать від транзиту російської нафти.

Фото: з відкритих джерел

Попри це, Україну не залишили без підтримки: Польща та Румунія оперативно заявили про готовність взяти на себе необхідні обсяги електроенергії. Про це повідомив депутат Європейського парламенту Томаш Здеховський. За його словами, уряди обох країн уже поінформували європейських партнерів і готові забезпечити енергетичну стабільність української системи у випадку відмови інших постачальників.

Рішення Словаччини викликало занепокоєння у Брюсселі, адже стабільність енергомережі України має стратегічне значення для ЄС, особливо на тлі війни та постійних атак на інфраструктуру. Словаччина, зі свого боку, наголошує, що дії прем’єра не суперечать міжнародним зобов’язанням країни. Водночас Фіцо заявив про можливі політичні наслідки, включно з переглядом позиції Братислави щодо підтримки євроінтеграції України, якщо транзит нафти не відновлять.

Портал "Коментарі" вже писав, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив відверте попередження країнам Шенгенської зони, заявивши, що російським військовим не потрібні візи для перетину європейських кордонів. За його словами, вони можуть вторгнутися до Європи, якщо забажають, порівнюючи можливі дії з історичними подіями 1812 та 1945 років.