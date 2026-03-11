Амбиции Трампа поставили Европу на колени: озвучено шокирующее заявление

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые десять дней конфликта на Ближнем Востоке обошлись ЕС в 3 млрд евро из-за резкого подорожания энергоносителей. Она подчеркнула, что цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%, что в сумме создало дополнительную финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков, вынужденных импортировать ископаемое топливо.

Фото: из открытых источников

Глава Еврокомиссии отметила, что эти события подчеркнули критическую зависимость ЕС от традиционных энергоресурсов и отметила важность развития собственных возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, цены на которые в течение первых десяти дней конфликта оставались стабильными.

"У нас есть собственные источники энергии, которые не поддаются скачкам рынка", — отметила фон дер Ляен.

Для уменьшения влияния роста цен на электроэнергию Еврокомиссия планирует ввести комплексные меры: расширение двусторонних долгосрочных соглашений между производителями возобновляемой энергии и государственными органами, оказание государственной поддержки, а также субсидирование или ограничение цены на газ для потребителей.

Фон дер Ляен добавила, что нынешняя ситуация с ценами на энергоносители демонстрирует стратегическую необходимость для ЕС инвестировать в собственную энергетическую независимость, чтобы минимизировать риски из-за геополитических конфликтов.

Между тем из-за скачка цен на топливо, вызванного событиями в Иране, в Белом доме рассматривают возможность смягчения ограничений на экспорт нефти из РФ, чтобы увеличить глобальные поставки и компенсировать последствия блокирования Ормузского пролива, что стало причиной резкого роста стоимости топлива на прошлой неделе.

