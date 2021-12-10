Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon на рекордную сумму: почему

На американскую компанию Amazon наложен штраф в сумме свыше миллиарда евро. Такой штраф наложило Управление по контролю за рыночной конкуренцией Италии. Причина санкций – злоупотребление своим положением на рынке. Об этом пишет Секрет фирмы.



Италия оштрафовала Amazon, фото из открытых источников

Сообщается, что Amazon предлагал продавцам перейти на лучшие условия обслуживания, если они будут пользоваться логистической службой этой компании. Такие продавцы участвовали в акциях, их товары отражались как лучшие предложения.

Продавцы, не работавшие со службой логистики, не получали таких преимуществ, что сказывалось на приросте их продаж из-за Amazon.

В компании сообщили, что будут обжаловать решение о наложении штрафа и подчеркнули, что сотрудничество с логистикой вообще не является обязательной услугой. А пользуются продавцы ей, потому что это эффективно. Поэтому такое решение антимонопольного органа и размер штрафа Amazon считают "неоправданными и непропорциональными".

Раньше на Amazon уже налагали штрафы в размере 888 млн долларов за нарушение правил, введенных в Европе для защиты персональных данных. Такой штраф наложил регулятор Евросоюза после того, как Amazon пожаловалась правозащитной группе La Quadrature du Net.

Ранее мы писали, что Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата-центры. Владимир Зеленский в своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет представил 80 проектов на сумму 277 млрд. долларов. Также президент хочет подготовить к полету второго украинского космонавта – это будет стоить 60 млн долларов.

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