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Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon на рекордную сумму: почему

Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon на миллиард евро

сегодня, 15:58
Автор:

Козлова Альбіна
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На американскую компанию Amazon наложен штраф в сумме свыше миллиарда евро. Такой штраф наложило Управление по контролю за рыночной конкуренцией Италии. Причина санкций – злоупотребление своим положением на рынке. Об этом пишет Секрет фирмы.

Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon на рекордную сумму: почему

Италия оштрафовала Amazon, фото из открытых источников

Сообщается, что Amazon предлагал продавцам перейти на лучшие условия обслуживания, если они будут пользоваться логистической службой этой компании. Такие продавцы участвовали в акциях, их товары отражались как лучшие предложения.

Продавцы, не работавшие со службой логистики, не получали таких преимуществ, что сказывалось на приросте их продаж из-за Amazon.

В компании сообщили, что будут обжаловать решение о наложении штрафа и подчеркнули, что сотрудничество с логистикой вообще не является обязательной услугой. А пользуются продавцы ей, потому что это эффективно. Поэтому такое решение антимонопольного органа и размер штрафа Amazon считают "неоправданными и непропорциональными".

Раньше на Amazon уже налагали штрафы в размере 888 млн долларов за нарушение правил, введенных в Европе для защиты персональных данных. Такой штраф наложил регулятор Евросоюза после того, как Amazon пожаловалась правозащитной группе La Quadrature du Net.

Ранее мы писали, что Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата-центры. Владимир Зеленский в своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет представил 80 проектов на сумму 277 млрд. долларов. Также президент хочет подготовить к полету второго украинского космонавта – это будет стоить 60 млн долларов.


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Источник: https://secretmag.ru/news/amazon-oshtrafovali-v-evrope-na-rekordnye-eur1-1-mlrd-09-12-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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