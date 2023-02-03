Арестованные активы Центробанка РФ по всей вероятности пойдут на восстановление Украины

Чиновники Евросоюза рассматривают возможность инвестирования конфискованных активов в восстановление Украины. План ЕС пока находится на предыдущих стадиях и вызывает определенный скептицизм, пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.



ЕС говоиться использовать арестованные активы ЦБ России на восстановление Украины

По словам источников, осведомленных по этому вопросу, государствам-членам Европейского Союза уведомят или что блок имеет законные полномочия временно привлечь не менее 33,8 миллиарда евро активов российского центрального банка, чтобы помочь оплатить реконструкцию Украины. Юридическая служба Совета блока в свою очередь информировала дипломатов, что такой план является реальным, если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия. Они предполагают дату прекращения, сосредоточенность на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.

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" ЕС изучал варианты использования замороженных российских активов после вторжения Москвы в Украину, но это предложение противоречиво, и обсуждение находится на начальной стадии. Официальные лица ЕС и некоторые страны-члены слишком озабочены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, в частности по использованию замороженных активов российского центрального банка ", — пишет издание, ссылаясь на собственные информированные источники.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что она стремится заставить Россию заплатить за разрушение украинской инфраструктуры "замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка".

Представители Большой семерки и ЕС заявили, что пока нет четких правовых оснований для простого ареста российских банковских активов и перенаправления их в Украину. Как первый шаг Евросоюз рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне с целью получения выгоды, которую можно было бы использовать для финансирования реконструкции Украины Это, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее 350 миллиардов долларов.

Хотя некоторые юристы ЕС видят такую возможность, исполнительный орган ЕС более настороженно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов, а также к общей сложности таких усилий. О креме официальные лица склонны к мнению, что любой план следует реализовывать в сотрудничестве с G-7.

Вместе с тем будет трудно принять решение, пока не будет конкретики относительно объема активов, которые могут быть использованы, и прежде всего нужно их определить.

" Некоторые оценки свидетельствуют о том, что активы российского центрального банка, замороженные за границей, составляют около 300 миллиардов долларов, а где-то 33,8 миллиарда евро из них, я есть на депозитах в ЕС, хотя эта цифра приблизительна", — пишет издание.

Управление русскими активами связано с некими рисками. Отдельные страны-члены будут продолжать настаивать на конфискации активов у союзников в сочетании с отдельной попыткой привлечь Москву к ответственности за военные преступления через специальный трибунал.

Как говорилось на портале "Комментарии" – весной 2023 года Еврокомиссия предоставит обновленную информацию о выполнении предварительных условий, то есть переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году.