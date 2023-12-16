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Армия Эстонии изучает украинский опыт применения дронов: детали

Эстонская армия планирует активно применять опыт ВСУ

сегодня, 20:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Армия Эстонии планирует изучить и частично имплементировать опыт применения дронов украинскими бойцами, противостоящими российской агрессии. Об этом заявил новый глава Союза обороны Эстонии, генерал-майор Ильмар Тамм, передает портал "Комментарии".

Армия Эстонии изучает украинский опыт применения дронов: детали

Эстония перенимает опыт ВСУ. Фото из открытых источников

Ильмар Тамм отметил, что ВСУ смогли организовать эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны, успешно сбивающую беспилотники россиян. В частности, отметил он, украинские военные показывают хороший результат, даже если оккупанты пытаются атаковать многими беспилотниками.


Генерал-майор рассказал, что армия Эстонии будет перенимать украинский опыт по применению беспилотников и постарается создать более мобильные команды, чем действуют в составе ВСУ. Он убежден, что соответствующий результат удастся достичь благодаря налаживанию связи для получения оперативной информации об угрозе большого числа беспилотников.

Кроме того, Ильмар Тамм сообщил, что эстонские военнослужащие будут работать над улучшением защиты критически важных объектов и созданием контрольно-пропускных пунктов, а также развитием оперативного информирования о подозрительных действиях противника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины с каждым днем все больше испытывают дефицит артиллерийских снарядов, из-за чего они вынуждены отказываться от наступательных операций и переходить к обороне. О дефиците боеприпасов изданию рассказали украинские военнослужащие, воюющие под Бахмутом. По их словам, из-за растущего дефицита Силы обороны Украины вынуждены использовать в 4-5 раз меньше снарядов, чем это делают российские оккупанты.



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Источник: https://rus.err.ee/1609196794/novyj-glava-kajtselijta-hochet-ispolzovat-opyt-ukrainy-v-otrazhenii-atak-bespilotnikov
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