Авиаколлапс в Европе: Lufthansa массово отменяет рейсы из-за шоковых цен на горючее

Европейский авиационный рынок оказался серьезным ударом. Крупнейший авиационный холдинг континента Lufthansa Group объявил о резком сокращении полетов из-за стремительного роста цен на авиационное горючее.

Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов

Шокирующий масштаб

Речь идет о беспрецедентном решении – компания упраздняет около 20 тысяч короткомагистральных рейсов до октября 2026 года.

Причина – резкое подорожание авиатоплива, цена которого фактически удвоилась после обострения ситуации вокруг Иран . Это сделало часть маршрутов экономически невыгодными.

В компании прямо заявляют: речь идет о вынужденном шаге, чтобы избежать еще больших финансовых потерь.

Какие рейсы исчезнут первыми

Сокращения коснутся прежде всего внутриевропейских направлений. Уже на первом этапе каждый день отменяют около 120 рейсов.

Под временное закрытие попали маршруты из Франкфурта в польские города Быдгощ и Жешув, а также в Ставангер в Норвегии.

Это только начало – список направлений, которые признают нерентабельными, может расширяться.

Удар по главным хабам

Оптимизация коснется всех ключевых аэропортов группы. Среди них – Мюнхен , Цюрих , Вена , Брюссель и Рим .

Фактически речь идет о просмотре всей сети коротких рейсов, которые стали слишком дорогими в обслуживании.

Что это значит для пассажиров

Несмотря на масштабные сокращения, компании уверяют: дальнемагистральные рейсы и глобальные маршруты останутся стабильными.

Впрочем, для пассажиров это означает меньший выбор рейсов внутри Европы, возможный рост цен на билеты и большую конкуренцию за доступные места.

В общей сложности объем перевозок (в показателе кресло-километров) этим летом уменьшится примерно на 1%.

Экономия и выживание

Отмена рейсов позволит сэкономить около 40 тысяч тонн авиационного горючего. Для авиакомпании это важно в условиях нестабильного рынка энергоносителей.

Фактически авиация сейчас переходит в режим жесткой оптимизации – компании вынуждены отказываться от маршрутов, еще вчера доходных.

Глобальные последствия

Эксперты предупреждают, что ситуация с Lufthansa может стать сигналом для всей отрасли. Если цены на топливо останутся высокими, другие авиакомпании могут пойти на подобные шаги.

Это означает сокращение авиасообщения, удорожание перелетов и новую волну перемен на глобальном рынке перевозок.

