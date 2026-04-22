Авіаколапс у Європі: Lufthansa масово скасовує рейси через шокові ціни на пальне

Європейський авіаційний ринок опинився під серйозним ударом. Найбільший авіаційний холдинг континенту Lufthansa Group оголосив про різке скорочення польотів через стрімке зростання цін на авіаційне пальне.

Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів

Масштаб, який шокує

Йдеться про безпрецедентне рішення – компанія скасовує близько 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня 2026 року.

Причина – різке подорожчання авіапального, ціна якого фактично подвоїлася після загострення ситуації навколо Іран. Це зробило частину маршрутів економічно невигідними.

У компанії прямо заявляють: мова йде про вимушений крок, щоб уникнути ще більших фінансових втрат.

Які рейси зникнуть першими

Скорочення торкнуться передусім внутрішньоєвропейських напрямків. Уже на першому етапі щодня скасовують близько 120 рейсів.

Під тимчасове закриття потрапили маршрути з Франкфурт до польських міст Бидгощ і Жешув, а також до Ставангера в Норвегії.

Це лише початок – список напрямків, які визнають нерентабельними, може розширюватися.

Удар по головних хабах

Оптимізація торкнеться всіх ключових аеропортів групи. Серед них – Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

Фактично йдеться про перегляд усієї мережі коротких рейсів, які стали надто дорогими в обслуговуванні.

Що це означає для пасажирів

Попри масштабні скорочення, у компанії запевняють: далекомагістральні рейси та глобальні маршрути залишаться стабільними.

Втім, для пасажирів це означає менший вибір рейсів усередині Європи, можливе зростання цін на квитки та більшу конкуренцію за доступні місця.

Загалом обсяг перевезень (у показнику крісло-кілометрів) цього літа зменшиться приблизно на 1%.

Економія і виживання

Скасування рейсів дозволить зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального. Для авіакомпанії це критично важливо в умовах нестабільного ринку енергоносіїв.

Фактично авіація зараз переходить у режим жорсткої оптимізації – компанії змушені відмовлятися від маршрутів, які ще вчора були прибутковими.

Глобальні наслідки

Експерти попереджають: ситуація з Lufthansa може стати сигналом для всієї галузі. Якщо ціни на пальне залишаться високими, інші авіакомпанії також можуть піти на подібні кроки.

Це означає скорочення авіасполучення, подорожчання перельотів і нову хвилю змін на глобальному ринку перевезень.

