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Австрия ввела строгие ограничения для непривитых: что под запретом

Будет действовать четырехнедельный переходный период, в течение которого одна вакцинация предоставят доступ к местам, доступ к которым непривитым будет запрещен

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Власти Австрии приняли решение ввести строгие запреты для тех, кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Теперь даже одна доза вакцины против COVID-19 не может давать право на посещение кафе, ресторанов и салонов красоты. Такое право может быть только у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает France 24.

Австрия ввела строгие ограничения для непривитых: что под запретом

Австрия ужесточает карантин. Фото из открытых источников

Кроме того, непривитым гражданам Австрии строго запрещено поселяться в отелях и посещать их, участвуя в мероприятиях. Также нельзя посещать собрания, количество людей на которых превышает 25 человек. Новые правила начинают действовать уже с понедельника. 

При этом власти Австрии делают поблажку для тех, кто по каким-либо причинам не успел сделать вторую дозу вакцины. Для того, чтобы получить полный курс вакцинации будет отведено 4 недели. В этот четырехнедельный переходный период австрийцы, получившие один укол, смогут жить обыденной жизнью. Ну, а для тех, у кого нет ни одной дозы вакцины строгие меры начнут действовать с понедельника.

Предшествовало усилению ограничений решение официальной Вены усилить борьбу с пандемией введением строгих ограничений. Причина такого решение кроется в том, что в Австрии вновь начали фиксировать стремительный рост заражений коронавирусом. Показатели одни из самых высоких за все время пандемии.

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Источник: https://www.france24.com/en/europe/20211105-austria-bans-those-unvaccinated-against-covid-19-from-caf%C3%A9s-amid-surge-in-new-cases
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