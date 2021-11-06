Австрия ввела строгие ограничения для непривитых: что под запретом

Власти Австрии приняли решение ввести строгие запреты для тех, кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Теперь даже одна доза вакцины против COVID-19 не может давать право на посещение кафе, ресторанов и салонов красоты. Такое право может быть только у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает France 24.

Австрия ужесточает карантин. Фото из открытых источников

Кроме того, непривитым гражданам Австрии строго запрещено поселяться в отелях и посещать их, участвуя в мероприятиях. Также нельзя посещать собрания, количество людей на которых превышает 25 человек. Новые правила начинают действовать уже с понедельника.

При этом власти Австрии делают поблажку для тех, кто по каким-либо причинам не успел сделать вторую дозу вакцины. Для того, чтобы получить полный курс вакцинации будет отведено 4 недели. В этот четырехнедельный переходный период австрийцы, получившие один укол, смогут жить обыденной жизнью. Ну, а для тех, у кого нет ни одной дозы вакцины строгие меры начнут действовать с понедельника.

Предшествовало усилению ограничений решение официальной Вены усилить борьбу с пандемией введением строгих ограничений. Причина такого решение кроется в том, что в Австрии вновь начали фиксировать стремительный рост заражений коронавирусом. Показатели одни из самых высоких за все время пандемии.

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