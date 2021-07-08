Австрийца укусил огромный питон, который неожиданно вылез из унитаза

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Ольга Чародий
Житель
Австрии укусил огромный питон, когда тот сидел на унитазе. Рептилия длиной 1,6
метра убежала из квартиры соседа и заползла в канализацию. Как пишет 9News,
питон сбежал от соседа, который живет через дорогу. Домашнее пресмыкающееся
спустилось в канализационную трубу и поползло прочь.
Питон (фото из открытых источников)
По рассказу
самого потерпевшего, он, как всегда, поднялся в 6:00 утра и отправился в
туалет. Во время сидения на унитазе он почувствовал колючий укус в области гениталий.
Заглянув вниз, увидел сетчатого питона-альбиноса.
Сама по себе рептилия является лишь декоративной и не опасна для человека, но полиция призвала 26-летнего владельца змеи все же внимательнее относиться к домашнему любимцу.
Напомним, в Харькове таксист перевозил удивительного пассажира. Ему доверили тайную доставку питона, о чем сам водитель не знал, сообщает один из местных пабликов. По словам таксиста, он был на рабочей смене, и вдруг получил заказ на курьерскую доставку. Отправитель передал ему спортивную сумку и сообщил, что необходимо по указанному адресу доставить пирожные. С новоиспеченным курьером расплатились, и он отправился по маршруту.
Вдруг из сумки с пирожными неожиданно появилась змеиная голова, а потом из сумки вылез весь питон и переместился на пассажирское сиденье рядом с водителем. "Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, только потом эта тварь начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", — говорит перепуганный водитель. Были ли в сумке еще и пирожные, или только питон, неизвестно. Пользователи удивляются в соцсети и критикуют функцию "доставка" в местных такси.
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