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Австрийца укусил огромный питон, который неожиданно вылез из унитаза

Сама по себе рептилия является лишь декоративной

сегодня, 04:04
Автор:

Ольга Чародий

Житель Австрии укусил огромный питон, когда тот сидел на унитазе. Рептилия длиной 1,6 метра убежала из квартиры соседа и заползла в канализацию. Как пишет 9News, питон сбежал от соседа, который живет через дорогу. Домашнее пресмыкающееся спустилось в канализационную трубу и поползло прочь.

Австрийца укусил огромный питон, который неожиданно вылез из унитаза

Питон (фото из открытых источников)

По рассказу самого потерпевшего, он, как всегда, поднялся в 6:00 утра и отправился в туалет. Во время сидения на унитазе он почувствовал колючий укус в области гениталий. Заглянув вниз, увидел сетчатого питона-альбиноса.

Сама по себе рептилия является лишь декоративной и не опасна для человека, но полиция призвала 26-летнего владельца змеи все же внимательнее относиться к домашнему любимцу.

Австрийца укусил огромный питон, который неожиданно вылез из унитаза - фото 2

Напомним, в Харькове таксист перевозил удивительного пассажира. Ему доверили тайную доставку питона, о чем сам водитель не знал, сообщает один из местных пабликов. По словам таксиста, он был на рабочей смене, и вдруг получил заказ на курьерскую доставку. Отправитель передал ему спортивную сумку и сообщил, что необходимо по указанному адресу доставить пирожные. С новоиспеченным курьером расплатились, и он отправился по маршруту.

Вдруг из сумки с пирожными неожиданно появилась змеиная голова, а потом из сумки вылез весь питон и переместился на пассажирское сиденье рядом с водителем. "Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, только потом эта тварь начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", — говорит перепуганный водитель. Были ли в сумке еще и пирожные, или только питон, неизвестно. Пользователи удивляются в соцсети и критикуют функцию "доставка" в местных такси.


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Источник: https://www.9news.com.au/world/man-bitten-by-neighbours-escaped-python-in-toilet-in-austria/6de9e0d5-963a-4ccc-a8da-3faca77dd328
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