Австрийский кульбит: сможет ли ЕС обойтись без российской нефти и газа?

На прошлой неделе в Австрии отказались от закупок нефти из России. Позиция Вены изменилась кардинальным образом. Еще в начале апреля министр финансов Австрии Магнус Брюннер выступал категорически против санкций, которые затронут поставки нефти и природного газа из РФ, поскольку от них больший ущерб понесут австрийцы, а не россияне. Тем не менее, им удалось найти других поставщиков нефти. Доля России в нефтяном импорте Австрии составляла всего лишь 7,8%. Тем временем в ЕС идет обсуждение шестого пакета антироссийских санкций. Стран-члены еще не определились, есть ли смысл вводить запрет на импорт нефти и природного газа из России.

Сможет ли ЕС обойтись без российской нефти и газа - фото: 24 канал

Запрет на импорт нефти и природного газа из России может изменить ход войны в пользу Киева и лишить Москву подушки безопасности. Продажа нефти и природного газа приносит 40% доходов в российский бюджет. В 2021 году на долю ЕС пришлось 47% поставок нефти и почти 84% поставок природного газа от общего объема экспорта России. РФ заработала 35 млрд евро на экспорте энергоносителей в ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину. Эти деньги тратятся на войну и позволяют российской экономике держаться на плаву. "Комментарии" разбирались, готов ли ЕС ввести против России нефтяное и газовое эмбарго и найти замену российским углеводородам.

Кто в ЕС поддерживает нефтегазовое эмбарго против России?

Введение энергетических санкций против РФ однозначно поддерживают европейские страны, которые до недавнего времени, либо вообще не закупали в России нефть и газ (Ирландия, Кипр), либо импортировали энергоносители в незначительных объемах (Дания, Португалия, Швеция, Румыния). Руководство Дании видит в сложившейся ситуации благоприятные условия для реализации в рамках ЕС проектов в сфере зеленой энергетики, которые помогут отказаться от ископаемых энергоносителей из соображений защиты климата.

Среди стран-членов ЕС нашлись и те, кто поддерживает введение запрета на поставки российского природного газа и нефти, несмотря на существующую энергетическую зависимость от Москвы. Польша, Латвия, Литва и Эстония уже ввели энергетическое эмбарго против России. В частности, Польша была жирным клиентом "Газпрома", который в 2021 году удовлетворил 40% потребностей страны в природном газе. В 2020 году рынок Польши находился на пятом месте после Китая, Нидерландов, Германии, Южной Кореи по объемам выручки России от экспорта нефти.

Болгария не собирается продлевать контракт на поставки российского газа и планирует увеличить поставки голубого топлива из Азербайджана. Греция, которая на 40% зависит от поставок газа из РФ, собирается разрабатывать собственные шельфовые месторождения. Франция, Испания, Хорватия, Словения собираются отказаться от российского газа и увеличить поставки сжиженного природного газа из других регионов. Бельгия планирует полностью отказаться от энергоносителей из РФ.

Кому в ЕС не выгодно нефтегазовое эмбарго против России?

Самой категоричной позиции придерживается Венгрия. Правительство Виктора Орбана не собирается отказываться от закупки российского нефти и природного газа. Исключением стал российский уголь, на поставки которого венгерские власти ввели запрет. В сентябре 2021 года правительство Виктора Орбана подписало контракт с "Газпромом" на поставку природного газа в обход газотранспортной системы Украины через территорию Австрии и Сербии. Орбан уверен, что новые антироссийские санкции поставят крест на венгерской экономике, поскольку 85% природного газа и 60% нефти закупается в России. По информации аналитика Шэрона Удасина, Венгрия закупает в России больше газа, чем нужно для покрытия спроса внутри страны. В интересах Будапешта получать выгоду от сотрудничества с Москвой, а позиция других партнеров по ЕС там никого не волнует.

Еще больше зависима от России в энергетическом плане Словакия, откуда она импортирует 85% газа и 66% нефти. Аналитик Элисдейр Сэндфорд полагает, что одним из вариантов сокращения энергозависимости Словакии от РФ могло бы стать внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном секторе страны.

Не популярна идея эмбарго на российские углеводороды в Германии, которая является крупнейшим покупателем российского газа в Европе, занимает второе место среди европейских клиентов РФ по объемам импорта нефти. Федеральный канцлер и лидер "Социал-демократической партии Германии" Олаф Шольц против резкого прекращения поставок энергоносителей из РФ, так как это может привести к экономическому спаду в ЕС. Его мнение разделяет министр экономики и сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек. Скептически к нефтегазовому эмбарго относится министр финансов и лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер, считая, что данная мера может принести больший ущерб Германии, чем России.

Далеко не ушла Австрия, которая хоть и отказалась от российской нефти, но почти на 60% зависит от поставок природного газа из РФ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле выступил против газового эмбарго. Аналогичного мнения придерживается министр иностранных дел Италии Луджи Ди Майо. Россия – крупнейший поставщик природного газа в Италию.

В Нидерландах нефтегазовое эмбарго против России стало предметом политических баталий. Премьер-министр Марк Рютте уверен, что его страна не может отказаться от поставок российских энергоносителей, зато члены нижней палаты парламента призвали ужесточить санкции против РФ. Нидерланды являются крупнейшим покупателем российской нефти, а доля "Газпрома" составляет 15% от общего объема импорта природного газа. До конца апреля голландское правительство собирается представить план по замещению российской нефти, природного газа и угля. Насколько продолжительным будет этот процесс – пока неизвестно.

Какие европейские страны не могут определиться?

Неоднозначной позиции придерживаются власти Люксембурга. С одной стороны, люксембургское правительство собирается действовать по обстоятельствам и не нарушать общеевропейское единство по вопросу нефтегазового эмбарго против РФ. С другой стороны, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн акцентировал внимание на том, что запрет на поставки углеводородов из России обернется негативными последствиями для ЕС, в первую очередь для Германии – крупнейшей экономики Европы.

Темной лошадкой остается Мальта, которая хоть и не покупает энергоносители в России, но наряду с Грецией и Кипром недавно выступила против закрытия морских портов в ЕС для судов, которые находятся в собственности или управлении российских резидентов. Портовое хозяйство и судоремонт – основные отрасли мальтийской экономики помимо банковского сектора. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает отказ от российских энергоносителей. В тоже время ее правительство создало выгодные для Москвы лазейки, включая отсрочку запрета на импорт российского угля сроком на четыре месяца.

Впрочем, полумеры в политике антироссийских санкций против характерны не только для европейцев, но и для англосаксов, которые одни из первых ввели нефтяное и газовое эмбарго против России. Тем не менее, ограничительные меры США не касаются действующих контрактов на закупку российской нефти. Великобритания приняла решение отказаться от энергоносителей из РФ, но не сразу, а до конца года. К счастью, США и Великобритания закупают незначительное количество российской нефти.

Чем можно заменить российские энергоносители?

Отказ от российских энергоносителей в Европе будет происходить не так быстро, как хотелось бы. Однако, данный процесс продолжается уже более десяти лет. С 2011 по 2021 год ЕС сократил объемы импорта энергоносителей из России с 77% до 62%. В марте 2022 года в ЕС был принят план REPowerEU, направленный на диверсификацию закупок энергоносителей, сокращение потребления ископаемого топлива и увеличение производства энергии из возобновляемых источников.

Европейцам будет непросто расстаться с российским газом, который стоит дешевле, чем сжиженный природный газ, его можно было использовать для производства водородного топлива, которое считается перспективным и экологически чистым. Тем не менее, у европейцев есть варианты, чтобы слезть с газовой иглы России.

В европейских странах уже функционируют 28 газовых терминалов, куда может доставляться сжиженный природный газ из Катара, Алжира, Египта, США. Польша законтрактовалась на поставки сжиженного природного газа из США и Катара в объеме 12 млрд куб. м в год, развивает свой газовый терминал в порту Свиноуйсьце, планирует построить второй терминал в Гданьске, ввести в строй газопровод-интерконнектор с Литвой, чтобы доставлять сжиженный газ из терминала в порту Клайпеды. Эстония прорабатывает вариант строительства своего газового терминала. Испания планирует стать распределительным узлом cжиженного природного газа в другие европейские страны.

Польша совместно с Данией участвует в реализации проекта газопровода "Балтийский трубопровод", который позволит доставлять 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии в страны Центрально-Восточной Европы. Интересным для ЕС может быть разработка Турцией и Румынией шельфовых месторождений в Черном море, увеличение импорта природного газа из Азербайджана. Брюссель заинтересован в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит ежегодно поставлять на европейский рынок 30 млрд куб. м природного газа из Туркменистана.

На Кипре рассматривают газовое эмбарго против РФ как возможность для реализации проектов в сфере поставок природного газа с шельфовых месторождений в Восточном Средиземноморье на европейский рынок. Существует проект газопровода EastMed мощностью в 20 млрд куб. м природного газа в год, который планировалось проложить по дну Средиземного моря до 2025 года. Трубопровод сможет соединить газовое месторождение Левиафан и Тамар с итальянским портом Отранто.

Что касается черного золота, то свет клином на России не сошелся. Аналитик Элеонора Васкес считает, что поставки нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ, Нигерии могут стать альтернативой российскому импорту. На пользу сокращению энергетической зависимости от России пойдет увеличение объемов поставки американской нефти. В конце марта США приняли решение увеличить объемы добычи нефти.

Какие выводы стоит сделать украинцам?

Украина должна быть готова к тому, что как минимум 7 стран-членов ЕС могут провалить голосование по поводу включения нефтяного и газового эмбарго в шестой пакет санкций против России. Власти Германии, Венгрии, Словакии, Италии, Нидерландов, Австрии, Финляндии уже дали понять, что в принятии решений будут в первую очередь руководствоваться интересами энергобезопасности, а не военными преступлениями России против украинских граждан.

Без участия этих стран эффект от новых санкций не будет существенным. Например, в 2021 году на их долю пришлось 75% поставок российской нефти в ЕС. Также стоит учитывать, что европейские страны покупают российский газ дороже, чем клиенты из других регионов. В прошлом году Австрия, Болгария, Дания, Греция, Италия, Литва, Латвия, Хорватия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Франция, Нидерланды, Польша покупали природный газ по цене 1000 долларов за тысячу куб. м. Однако, России приходится со скидкой продавать газ и нефть в Китай и Индию.

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