Баланс войны изменился: Стубб откровенно рассказал о потерях Украины и РФ

Потери российских войск на фронте сегодня могут в несколько раз превышать украинские, а ключевым фактором изменения баланса стала эффективность украинских беспилотных систем. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Breaking Defense.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

По его словам, текущая ситуация на поле боя демонстрирует заметное усиление позиций Украины.

Стубб утверждает, что соотношение потерь может достигать 1 к 5: один погибший украинский военнослужащий приходится на пятерых российских. Он также отметил, что интенсивность потерь РФ оценивается на уровне 150–157 человек на квадратный километр.

Для сравнения, ранее, по данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, соотношение потерь было значительно ниже – примерно 1 к 2 или 1 к 2,5, что свидетельствует об изменении динамики конфликта.

Отдельно финский президент подчеркнул решающую роль беспилотных технологий. По его оценке, около 95% последних успехов Украины на поле боя обеспечиваются именно применением дронов, что делает их ключевым инструментом современной войны.

Кроме того, Стубб заявил, что украинские силы получили возможность наносить удары на расстоянии до 3000 километров, что существенно расширяет их оперативные возможности и стратегическое влияние.

Вместе с тем он предупредил союзников о вероятности затяжного конфликта. В этом году, по его словам, рассматриваются три основных сценария развития войны: продолжение боевых действий, дипломатическое урегулирование или резкое ослабление одной из сторон под воздействием внешних факторов.

Наиболее вероятным вариантом Стубб считает продолжение войны, а значит – необходимость долгосрочной подготовки Европы к новым этапам противостояния, включая следующую зиму.

