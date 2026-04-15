Баланс війни змінився: Стубб відверто розповів про втрати України та РФ

Втрати російських військ на фронті сьогодні можуть у кілька разів перевищувати українські, а ключовим чинником зміни балансу стала ефективність українських безпілотних систем. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб, повідомляє Breaking Defense.

За його словами, ситуація на полі бою демонструє помітне посилення позицій України.

Стубб стверджує, що співвідношення втрат може досягати 1 до 5: один загиблий український військовослужбовець припадає на п'ятьох російських. Він також зазначив, що інтенсивність втрат РФ оцінюється на рівні 150-157 осіб на квадратний кілометр.

Для порівняння, раніше, за даними вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, співвідношення втрат було значно нижчим – приблизно 1 до 2 або 1 до 2,5, що свідчить про зміну динаміки конфлікту.

Окремо фінський президент наголосив на вирішальній ролі безпілотних технологій. За його оцінкою, близько 95% останніх успіхів України на полі бою забезпечуються саме застосуванням дронів, що робить їх ключовим інструментом сучасної війни.

Крім того, Стубб заявив, що українські сили отримали можливість завдавати ударів на відстані до 3000 кілометрів, що суттєво розширює їхні оперативні можливості та стратегічний вплив.

Водночас він попередив союзників про ймовірність затяжного конфлікту. Цього року, за його словами, розглядаються три основні сценарії розвитку війни: продовження бойових дій, дипломатичне врегулювання чи різке ослаблення однієї зі сторін під впливом зовнішніх чинників.

Найімовірнішим варіантом Стубб вважає продовження війни, отже – необхідність довгострокової підготовки Європи до нових етапів протистояння, включаючи наступну зиму.

