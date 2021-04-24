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Балтийские союзники Чехии высылают российских дипломатов

17-18 апреля РФ и Чехия взаимно выслали по 20 сотрудников посольств из Москвы и Праги. Поводом к этому стали заявления властей Чехии о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам военных складов во Врбетице в 2014 году

сегодня, 05:26
Автор:

Ольга Чародий

Власти Латвия, Литва и Эстония высылают четверых российских дипломатов. Такая дипломатическая мера принята  в знак поддержки и солидарности с Чехией на фоне нарастающего конфликта страны с Российской Федерацией.

Балтийские союзники Чехии высылают российских дипломатов

Балтийские союзники (фото из открытых источников)

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников", — говорится в сообщении главы  МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Сообщается, что Литва  высылает двух российских дипломатов. Эстония высылает одного российского дипломата. На данный момент не сообщается, последует ли за этим разрыв дипломатических отношений с РФ.

Напомним, Украина ответила на провокационное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший дипломат посольства России должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с понедельника — 19 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. Также в министерстве сообщили, что провокацию Россия устроила на фоне эскалации ситуации возле украинских границ. Как сообщили представители российской власти, украинского консула задержали во время предоставления информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов России. Однако в МИД эти обвинения отвергают.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим ни одного сантиметра своей земли. По словам президента, он знает, чего хочет Владимир Путин. Зеленский отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия займет или захватит весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст этих территорий, чего бы нам это ни стоило.



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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1394213/v-znak-solidarnosti-s-chekhiei-litva-vysylaet-dvukh-rossiiskikh-diplomatov
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