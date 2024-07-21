Байден позвонил по телефону Урсули фон дер Ляен: говорили об Украине

Президент США Джо Байден позвонил президентке Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляен и поздравил ее с переизбранием. Кроме того, оба лидера обсудили войну в Украине.



Байден позвонил по телефону фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Пресс-служба Белого дома опубликовала информацию о звонке Байдена к фон дер Ляен. В нем американский президент поздравил лидера ЕС, отметил необходимость поддерживать Украину и попытки наказать Россию за ее полномасштабное вторжение.

"Лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению мировых проблем. Они также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", — говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляен днем ранее в социальной сети X сообщила о звонке от Байдена и назвала общие вызовы для США и Европы.

"Мы вместе сталкиваемся с общими вызовами – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – написала фон дер Ляен.

Напомним, что в июне в ЕС прошли выборы в Европарламент. По их итогам сформированная коалиция избрала руководителей на самые высокие должности в ЕС. Урсула фон дер Ляен получила 401 голос и снова будет возглавлять Европейскую комиссию 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Урсула фон дер Ляен рассказала, кто в Европе поддерживает российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о президенте США Джо Байдене, который заявил о готовности выйти из президентской гонки и назвал единственное условие для этого. По его словам, он прекратит предвыборную кампанию, если врачи обнаружат у него серьезную болезнь.