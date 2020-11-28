Бельгия продлила локдаун: "Мы должны пережить зиму"

Вчера, 27 ноября, премьер-министр Де Кроо сообщил на пресс-конференции о продлении карантина в Бельгии до 15 января, пишет The Brussels Times.

Фото: из открытых источников

"Ситуация в нашей стране лучше, чем несколько недель назад", — сказал Де Кроо, добавив, что Бельгии удалось переломить очень опасную тенденцию.

"Даже если сейчас ситуация менее драматична, она по-прежнему очень опасна."

"Если мы сейчас не будем бдительны, то поставим все эти усилия под угрозу — вот почему мы решили оставаться осторожными, особенно сейчас, с приближением зимних месяцев."

Бельгийцы должны делать покупки в одиночку и оставаться в магазине не более 30 минут. Города обязаны гарантировать безопасность на торговых улицах. Музеи и бассейны могут быть снова открыты, как и некоторые магазины. Дальнейшее смягчение мер будет невозможно до середины января.

"Мы должны пережить зиму. Нужно, чтобы цифры неуклонно снижались и удерживались на низком уровне ", — сказал он





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