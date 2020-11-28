Бельгия продлила локдаун: "Мы должны пережить зиму"

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Татьяна Лозовенко
Вчера, 27 ноября, премьер-министр Де Кроо сообщил на пресс-конференции о продлении карантина в Бельгии до 15 января, пишет The Brussels Times.
Фото: из открытых источников
Бельгийцы должны делать покупки в одиночку и оставаться в магазине не более 30 минут. Города обязаны гарантировать безопасность на торговых улицах. Музеи и бассейны могут быть снова открыты, как и некоторые магазины. Дальнейшее смягчение мер будет невозможно до середины января.
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