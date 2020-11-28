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Главная Новости Мир ЕС Бельгия продлила локдаун: "Мы должны пережить зиму"
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Бельгия продлила локдаун: "Мы должны пережить зиму"

Премьер-министр Бельгии отметил, что страна должна пережить зиму

сегодня, 00:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вчера, 27 ноября, премьер-министр Де Кроо сообщил на пресс-конференции о продлении карантина в Бельгии до 15 января, пишет The Brussels Times.

Бельгия продлила локдаун: "Мы должны пережить зиму"

Фото: из открытых источников

"Ситуация в нашей стране лучше, чем несколько недель назад", — сказал Де Кроо, добавив, что Бельгии удалось переломить очень опасную тенденцию.

"Даже если сейчас ситуация менее драматична, она по-прежнему очень опасна."

"Если мы сейчас не будем бдительны, то поставим все эти усилия под угрозу — вот почему мы решили оставаться осторожными, особенно сейчас, с приближением зимних месяцев."

Бельгийцы должны делать покупки в одиночку и оставаться в магазине не более 30 минут. Города обязаны гарантировать безопасность на торговых улицах. Музеи и бассейны могут быть снова открыты, как и некоторые магазины. Дальнейшее смягчение мер будет невозможно до середины января.

"Мы должны пережить зиму. Нужно, чтобы цифры неуклонно снижались и удерживались на низком уровне ", — сказал он
Ранее "Комментарии" сообщали, что в бельгийском городе Сини воздвигли мемориал в честь местных жителей, которые умерли во время первой волны коронавируса.


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Источник: https://www.brusselstimes.com/belgium/142922/consultative-committee-lockdown-alexander-de-croo-non-essential-shops-hairdressers-christmas-new-year-frank-vandenbroucke-curfew-cuddle-contact/
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