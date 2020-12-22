Бельгия разрешила авиарейсы в Британию, несмотря на "британский" COVID

С завтрашнего дня, 23 декабря, Brussels Airlines снова начнет выполнять рейсы между Великобританией и Брюсселем, но не для всех путешественников. Об этом пишет The Brussels Times.

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Со среды пассажирские перевозки из Великобритании в Бельгию снова разрешены для лиц с бельгийским гражданством, или для тех, кто живет в стране постоянно. Кроме того, ограниченное количество "необходимых и неотложных поездок" также могут быть организованы, согласно последнему министерскому указу, опубликованному министром внутренних дел Аннелис Верлинден.

"В этом случае пассажиры должны предоставить документ, подтверждающий одну из этих существенных причин для путешествия", — сказал изданию представитель Brussels Airlines Маайке Андрис.

"Мы получили список обоснованных причин от властей, и посадка на борт разрешена только в том случае, если одна из этих причин может быть подтверждена документально", — добавила она.

По-прежнему разрешены профессиональные поездки медицинских работников, передвижение транспортного персонала, поездки дипломатов или сотрудников международных организаций, физическое присутствие которых абсолютно необходимо (например, военнослужащих, сотрудников гражданской защиты и гуманитарных организаций), а также журналистов.

Наконец, веские семейные обстоятельства также являются причиной для поездки из Великобритании в Бельгию.

"Это касается поездок для воссоединения семьи, визитов к законному супругу или партнеру, когда они оба не живут вместе по профессиональным или личным причинам, поездок в контексте совместного воспитания детей, а также в контексте похорон или кремаций, где есть свидетельство родства первой или второй степени", — сказал Андрис.

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