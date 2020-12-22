Бельгия разрешила авиарейсы в Британию, несмотря на "британский" COVID

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Татьяна Лозовенко
С завтрашнего дня, 23 декабря, Brussels Airlines снова начнет выполнять рейсы между Великобританией и Брюсселем, но не для всех путешественников. Об этом пишет The Brussels Times.
Фото: из открытых источников
Со среды пассажирские перевозки из Великобритании в Бельгию снова разрешены для лиц с бельгийским гражданством, или для тех, кто живет в стране постоянно. Кроме того, ограниченное количество "необходимых и неотложных поездок" также могут быть организованы, согласно последнему министерскому указу, опубликованному министром внутренних дел Аннелис Верлинден.
"Мы получили список обоснованных причин от властей, и посадка на борт разрешена только в том случае, если одна из этих причин может быть подтверждена документально", — добавила она.
По-прежнему разрешены профессиональные поездки медицинских работников, передвижение транспортного персонала, поездки дипломатов или сотрудников международных организаций, физическое присутствие которых абсолютно необходимо (например, военнослужащих, сотрудников гражданской защиты и гуманитарных организаций), а также журналистов.
Наконец, веские семейные обстоятельства также являются причиной для поездки из Великобритании в Бельгию.
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