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Бельгия стала страной с самым высоким риском заболевания COVID-19 в ЕС

Бельгия возглавила антирейтинг стран с самым высоким риском заражения - 1 390 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние две недели

сегодня, 18:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Бельгия возглавила антирейтинг стран с самой высокой заболеваемостью короновирусом. Данные опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сегодня, 27 октября. 

Бельгия стала страной с самым высоким риском заболевания COVID-19 в ЕС

Фото: Минск-Новости

В Бельгии зарегистрировали 1 390 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Второй в списке оказалась Чехия, где выявили 1 380 новых больных. В пятерку стран с максимальным риском заражения также входит Люксембург (760), Словения (732) и Нидерланды (694). 

Несмотря на "первенство" Бельгии, в Чехии наблюдают самую высокую смертность от вируса - 12,3 смертей на 100 тысяч. В Бельгии этот показатель составляет 5,8. 

С 19 октября в Бельгии введен комендантский час и усилены карантинные меры. На четыре недели закрыли весь сектор гостинично-ресторанного бизнеса. Зимние праздники отменены. 

Как раньше сообщали "Комментарии", в Бельгии медиков с коронавирусом просят выходить на работу. 



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