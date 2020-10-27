Бельгия стала страной с самым высоким риском заболевания COVID-19 в ЕС

Бельгия возглавила антирейтинг стран с самой высокой заболеваемостью короновирусом. Данные опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сегодня, 27 октября.

Фото: Минск-Новости

В Бельгии зарегистрировали 1 390 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Второй в списке оказалась Чехия, где выявили 1 380 новых больных. В пятерку стран с максимальным риском заражения также входит Люксембург (760), Словения (732) и Нидерланды (694).

Несмотря на "первенство" Бельгии, в Чехии наблюдают самую высокую смертность от вируса - 12,3 смертей на 100 тысяч. В Бельгии этот показатель составляет 5,8.

С 19 октября в Бельгии введен комендантский час и усилены карантинные меры. На четыре недели закрыли весь сектор гостинично-ресторанного бизнеса. Зимние праздники отменены.

Как раньше сообщали "Комментарии", в Бельгии медиков с коронавирусом просят выходить на работу.





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