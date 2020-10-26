Нет иного выхода: В Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный

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Дмитрий Симоненко
В
бельгийском городе Льеж медицинский персонал просят не уходить на больничный
даже если их тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом
сообщает ВВС.
Фото: GETTY IMAGES
Известно,
что в городе четверть сотрудников больниц вынуждены были покинуть свои посты в
медицинских учреждениях из-за тяжелого протекания коронавирусной болезни. У
каждого третьего медработника диагностируют опасный вирус. Администрации
больниц ничего не осталось кроме того, чтобы попросить сотрудников, у кого недуг
протекает бессимптомно, не уходить на больничный, ведь число заболевший на COVID-19 с каждым днем становится все
больше.
По словам главы
бельгийской Ассоциации Филлипе Девоса, у медицинских профсоюзов не осталось
иного выбора. В противном случае медицинская система просто рухнет.
В то же
время, медик признает, что риск инфицирования коронавирусом от медицинского
персонала к пациенту велик. Вновь прибывших пациентов вынужденно эвакуируют в
близлежащие города и переносят не ургентные оперативные вмешательства.
Ранее "Комментарии" писали о том, что эпидемия коронавируса в мире пошла на спад.
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