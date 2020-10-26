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Главная Новости Мир Европа Нет иного выхода: В Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный
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Нет иного выхода: В Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный

Несколько дней назад глава МОЗ страны Франк Вандербруке заявил, что на страну надвигается "цунами" коронавируса, после которого власти больше "не смогут контролировать ситуацию"

сегодня, 21:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

В бельгийском городе Льеж медицинский персонал просят не уходить на больничный даже если их тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает ВВС.

Нет иного выхода: В Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный

Фото: GETTY IMAGES

Известно, что в городе четверть сотрудников больниц вынуждены были покинуть свои посты в медицинских учреждениях из-за тяжелого протекания коронавирусной болезни. У каждого третьего медработника диагностируют опасный вирус. Администрации больниц ничего не осталось кроме того, чтобы попросить сотрудников, у кого недуг протекает бессимптомно, не уходить на больничный, ведь число заболевший на COVID-19 с каждым днем становится все больше.

По словам главы бельгийской Ассоциации Филлипе Девоса, у медицинских профсоюзов не осталось иного выбора. В противном случае медицинская система просто рухнет.

В то же время, медик признает, что риск инфицирования коронавирусом от медицинского персонала к пациенту велик. Вновь прибывших пациентов вынужденно эвакуируют в близлежащие города и переносят не ургентные оперативные вмешательства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эпидемия коронавируса в мире пошла на спад.


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