Нет иного выхода: В Бельгии больных COVID-19 врачей просят не уходить на больничный

В бельгийском городе Льеж медицинский персонал просят не уходить на больничный даже если их тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает ВВС.

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Известно, что в городе четверть сотрудников больниц вынуждены были покинуть свои посты в медицинских учреждениях из-за тяжелого протекания коронавирусной болезни. У каждого третьего медработника диагностируют опасный вирус. Администрации больниц ничего не осталось кроме того, чтобы попросить сотрудников, у кого недуг протекает бессимптомно, не уходить на больничный, ведь число заболевший на COVID-19 с каждым днем становится все больше.

По словам главы бельгийской Ассоциации Филлипе Девоса, у медицинских профсоюзов не осталось иного выбора. В противном случае медицинская система просто рухнет.

В то же время, медик признает, что риск инфицирования коронавирусом от медицинского персонала к пациенту велик. Вновь прибывших пациентов вынужденно эвакуируют в близлежащие города и переносят не ургентные оперативные вмешательства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эпидемия коронавируса в мире пошла на спад.

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