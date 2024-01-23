Берлин и Париж все чаще ссорятся из-за Украины: СМИ узнали причину

Европейский страны, включая лидеров ЕС – Германию и Францию, все чаще выставляют претензии друг к другу из-за неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия. Германия, в частности, подталкивает Еврокомиссию к составлению обзора запланированной странами финансовой и военной помощи Украине, что некоторые рассматривают как способ привлечь страны к ответственности за то, что они предоставляют. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание Bloomberg, со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что споры происходят "в неудобный момент, поскольку растет обеспокоенность тем, что поддержка Украины остается под вопросом, так как более $100 млрд долларов от ЕС задерживаются из-за политической борьбы".

Издание отметило, что во Франции отвергли обвинения в том, что ее помощь Украине отстает. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Франция решительно настроена отправить Украине 40 крылатых ракет и SCALP, "в отличие от Германии, которая не будет отправлять свои крылатые ракеты Taurus, несмотря на просьбу Украины".

"Германия отказывается поставлять ракеты Taurus, эквивалентные SCALP, которые действительно могут изменить правила игры. Я не хотел бы указывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем, что мы действительно поставили надежные системы. И дадим еще", – сказал он.

Также Bloomberg отметило, что переговоры о проведении аудита под руководством Германии, целью которого является предоставление Украине лучшей видимости относительно поддержки, которую она может ожидать в 2024 году, происходят накануне экстренного саммита 1 февраля. Тогда лидеры будут пытаться договориться о пакете помощи Украине на сумму в 50 млрд евро, который Венгрия ветировала в декабре.

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